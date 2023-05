Mendia defiende modelos de gestión empresarial que "no expulsen a los trabajadores por edad"

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha afirmado que "cumplir años no puede ser una brecha, solo lo será si estigmatizamos la edad, tanto durante la vida laboral como después de ella". Por ello, ha apostado por modelos de gestión empresarial que "no expulsen a los trabajadores por edad".

Así, ha considerado que "de lo que hay que hablar es de gestionar la edad, tanto en el empleo como en la jubilación, y especialmente ante la rapidez de los cambios tecnológicos para que la digitalización no expulse a nadie del trabajo ni de la vida social".

Mendia ha participado este miércoles en San Sebastián en una jornada de trabajo, en el marco del Proyecto estratégico Zainlab para la recualificación de personas en el sector de los cuidados y el diseño de perfiles para la prestación de servicios a personas mayores, en el que se lleva trabajando los dos últimos años.

En concreto, el encuentro ha estado centrado en la figura de un nuevo perfil profesional, el Tecnólogo Social, que acompañe a diferentes colectivos en sus necesidades digitales.

En su intervención, la consejera ha señalado que "ser mayor hoy es, entre otras cosas, poder disfrutar de todas las posibilidades que ofrece la tecnología para vivir mejor".

Sin embargo, según ha apuntado, "menos de la mitad de los mayores tienen acceso a las tecnologías", mientras que "casi todos los jóvenes lo hacen", por lo que "es una urgencia acabar con esa brecha", al tiempo que supone "una oportunidad de empleo, con profesionales que acompañen esa educación digital que una parte de nuestra sociedad no ha recibido antes".

Mendia ha recordado que el proyecto Zainlab, que "nació de una visión integral y forma de trabajo colaborativa", apuesta por la especialización profesional para atender las nuevas demandas de las personas que cumplen años, y es en ese marco donde se pretende explorar la figura del tecnólogo o tecnóloga social".

Así, ha explicado que se trata de un nuevo perfil profesional que "se espera definir con mayor precisión entre las instituciones y las propias personas a las que se pretende prestar el servicio", para que pueda formar parte del "nuevo mapa de competencias que se quiere generar".

Para finalizar, ha incidido en que la digitalización "no puede expulsar a nadie del trabajo ni de la vida social, sólo porque no se ofrezcan las herramientas para adaptarse a esos cambios". "La revolución digital que vivimos no puede servir para recortar derechos, sino que debe ser una oportunidad de inclusión social y de empleo, se tengan los años que se tengan", ha concluido.