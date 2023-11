Mendi Tour 2023 alcanza los 14.000 espectadores en 53 ciudades

La oferta itinerante de cine de montaña, el circuito Mendi Tour de 2023, ha congregado a 14.000 espectadores, un 25% más que en la pasada temporada, que han asistido a sesiones de cine en 53 ciudades o localidades, frente a las 46 del pasado año, según ha informado BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia.

La 13ª temporada del ciclo, han destacado, ha sido "un exitoso punto de reunión para los amantes de la montaña y el cine en general, resultando ser el anticipo perfecto de la cita principal del año, el festival BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia, que entre el 8 y el 17 de diciembre celebrará su 16ª edición".

Desde que arrancara a comienzos de año, el circuito ha estado activo entre enero y mayo, y entre septiembre y noviembre, y visitando sedes que, partiendo de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, ha llegado a La Rioja, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Madrid, Valencia, Cataluña, Aragón y Gran Canaria.

Con películas como "Everest Sea to Summit", "This is Beth", "Egoland", "Adrenaline Sucks", "New Way Up", "Iretargi", "Agur Artzai", "Doo Sar", "De l'ombre à la lumiére", "An Accidental Life" o "Yhabril: el buscador de luz", el Mendi Tour es una oferta que abarca muchas temáticas, con "atractivas películas de gran calidad", han asegurado los organizadores.

Además, han apuntado que el cine de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza está "en plena forma, tanto a nivel de producciones como de adeptos, que en modo Mendi Zale, no cesan de engancharse a la cuerda del Mendi Film".