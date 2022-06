Melilla defiende su gestión en la atención a menores tras la operación de la Guardia Civil

El Gobierno de Melilla ha defendido este lunes su gestión en la atención de menores unos días después de que la Guardia Civil llevara a cabo la denominada Operación Goliat, en la que ha rescatado a nueve niños acogidos en el centro de protección de La Purísima que estaban siendo utilizados para el tráfico de drogas.



En dicha operación, además, han sido detenidas 24 personas de una organización criminal que captaba a menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad para utilizarlos con fines ilícitos, a las que se les atribuyen presuntos delitos de trata de seres humanos, organización criminal y delitos continuados de tráfico de drogas.



En un mensaje grabado, la consejera de Menor y Familia, Cecilia González, ha explicado que la ciudad autónoma no tiene “muchos datos” al respecto porque no ha habido ninguna comunicación oficial y, además, dicha operación “se está dirimiendo en sede judicial”, al parecer bajo secreto de sumario.



No obstante, ha avanzado que Melilla ejercerá “las acciones que puedan corresponder” a su derecho, “como personarse como acusación particular”, aunque ha apostillado que eso será “en el momento procesal oportuno, que no es ahora mismo”.



Además, ha asegurado que “se ha formulado la correspondiente denuncia” cuando han tenido conocimiento de algún hecho delictivo, y ha dudado de que los anteriores responsables de esta consejería puedan decir lo mismo.



En este sentido, ha puesto de relieve “el paso de gigante” que, en su opinión, ha dado el sistema de atención a menores en Melilla con el Gobierno actual, y ha puesto como ejemplo el hecho de que actualmente “no hay menores tirados en la calle molestando a los transeúntes y causando sensación de inseguridad”.



“Seguramente será eso lo que les duela”, ha agregado Cecilia González, que ha afeado al PP sus declaraciones sobre este asunto cuando este domingo asistió a la Romería del Rocío, pues “implican que no tienen el más mínimo respeto hacia este hecho religioso” porque “lo han utilizado de forma torticera para hacer declaraciones fuera de lugar”.