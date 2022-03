Melilla aboga por la reapertura controlada de la frontera con Marruecos

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha subrayado que la soberanía española de la ciudad, así como la de Ceuta y Canarias, "es indiscutible" y ha abogado por que la reapertura de la frontera con Marruecos se lleve a cabo "de una forma totalmente controlada", tras más de dos años cerrada.



De Castro ha agradecido la visita que hará mañana miércoles a Ceuta y Melilla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya agenda desconoce, aunque sí ha confirmado que tendrá una reunión con él, en la que piensa "recordar" el problema que sufre Melilla con los transportes y los menores extranjeros no acompañados.



Respecto a la soberanía, De Castro ha considerado, en declaraciones a los periodistas, que esta cuestión "ni siquiera debería plantearse como se está planteando en algunos foros" y ha recordado que, en el caso de Melilla, "es España desde hace 524 años, antes de que Marruecos supiera que iba a existir como país".



Cree que Marruecos debería respetar esa soberanía "y también la integridad territorial, porque cualquier falta de respeto a eso es faltar a lo que debe hacer un buen vecino".



"Un buen vecino no puede serlo si está asfixiando al vecino, en este caso a Melilla", ha agregado el presidente autonómico, que ha confiado en que "en esta ocasión, sea cierto que se abre una nueva ruta, una nueva línea en la historia y que Marruecos desista de planteamientos anexionistas".



Ha destacado que Melilla necesita que un flujo de personas y mercancías en la frontera "como ha habido siempre", pero "de una forma totalmente controlada, porque es una frontera española y europea" y "no puede ser caótica, y menos que el caos venga de la otra parte".



Por ello, ha dicho ser partidario, y cree que también su homólogo ceutí, Juan Vivas, de que la reapertura de la frontera, después de más de dos años cerrada, se haga con "una agenda clara" de cómo se va a llevar a cabo y que a todo aquel que transite de un lado a otro "se le pidan la documentación y los requisitos necesarios que se piden en cualquier otra frontera".