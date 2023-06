Melgosa llama a la resiliencia de la Justicia para recuperar actividad tras el parón por el bloqueo del CGPJ y huelgas

Alerta de "tiempos turbulentos" en Europa en los que se habla de "posdemocracia" y considera el adelanto al 23J una "nueva turbulencia"

La consejera de Igualdad, Justicia, y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, ha llamado a la resiliencia de los órganos judiciales para recuperar la actividad "perdida" por la "parálisis" derivada de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial que es "ineludible" y por la "grave afección" que han supuesto las huelgas de funcionarios.

Melgosa ha realizado esta reflexión en el acto de apertura del 37 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) que se celebra en el Palacio de Justicia de Bilbao.

El encuentro se desarrolla bajo el lema "La Europa de los Derechos/Eskubideen Europa" y cuenta con la participación de un centenar de personas, entre ellas varias expertas internacionales. Junto a Nerea Melgosa, han participado en el acto inaugural, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, entre otros.

La titular vasca de Justicia ha reconocido que es un honor participar en la inauguración de este Congreso y ha destacado que avala a Juezas y Jueces por la Democracia "su larga trayectoria en defensa de la independencia judicial y de la Justicia".

"Cuarenta años recién cumplidos, si tenemos en cuenta el momento previo de su constitución como tendencia organizada y algunos años más, si consideramos el precedente de Justicia Democrática. Un tiempo que habla de consolidación, pero también de continua transformación", ha añadido.

En este sentido, ha puesto en valor la "permanente evolución y capacidad de adaptación al cambio" para una asociación judicial que aboga por "una Justicia cercana y no rígida, ni autoritaria".

Nerea Melgosa ha asegurado que se viven en "tiempos turbulentos y difíciles en el mundo, en Europa y también aquí" y se asiste al auge de "tendencias iliberales", por ejemplo, en Turquia o en Hungría."Se habla ya sin disimulo de posdemocracia. Y el orden estatal se muestra insuficiente para abordar la transnacionalización y virtualización de las relaciones humanas", ha advertido.

La consejera ha asegurado que eso también afecta "en un sentido profundo" a la Administración de Justicia. "Sí, nos afectan estas y otras turbulencias, más allá de la queja crónica sobre el colapso, la crisis y el malestar de la Justicia", ha manifestado.

"PARÁLISIS"

Nerea Melgosa ha indicado que es "innegable" la "parálisis" vivida con la falta de renovación del Consejo General y de muchos órganos judiciales e igualmente es "incuestionable" la "grave afección" que han supuesto las huelgas funcionariales. Según ha subrayado, "afortunadamente" en Euskadi han llegado a un acuerdo con la mayoría sindical que ha supuesto la efectiva desconvocatoria de la huelga.

"Recuperar la actividad perdida nos costará, pero hay que confiar en la resiliencia de los órganos judiciales. Esta resiliencia fue claramente mostrada tras la parálisis provocada por la Covid", ha subrayado.

La consejera vasca de Justicia cree que hay que seguir cuestionándose como afrontar el futuro y preguntarse si para pasar "de un sistema judicial decimonónico a uno del siglo XXI "es suficiente con mejorar las condiciones retributivas o sumar más medios personales y materiales" o si esa "necesaria modernización" requiere también de un cambio cultural, organizativo y procesal "más profundo".

Asimismo, cree que la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue siendo una "exigencia ineludible" y ha lamentado que se hayan postergado estos cambios "por intereses partidarios o corporativos".

A su juicio, el bloqueo de esta renovación ha causado un "daño enorme" a la credibilidad del sistema de justicia y esta situación "insostenible" ha dado pie a planteamientos que "olvidan que la Justicia emana del Pueblo y que la independencia judicial reside en cada uno de los jueces y juezas". "Y es que no reside en el estamento judicial o en el Consejo, que, como tal, no es un contrapoder", ha manifestado.

Melgosa ha señalado que la transformación de la Justicia requiere de "una mirada global" y esa transformación global es, según ha apuntado, el objetivo del Plan Estratégico de Justicia de Euskadi 2022-2028. Según ha indicado, ese plan es fruto del "trabajo colaborativo" del Gobierno Vasco con el TSJPV, la fiscalía y los operadores jurídicos.

La consejera ha indicado que en el ámbito estatal "semejantes objetivos" tienen el Plan Justicia 20-30, pero ha apuntado que "nuevas turbulencias surgen con el adelanto de las elecciones generales". En este sentido, ha señalado que sería "deseable" que se pudiera retomar lo antes posible la tramitación de los proyectos de leyes de eficiencia decaídos con la disolución de las Cortes.

Por otra parte, ha señalado que, desde Euskadi vienen reivindicando el traspaso de las plantillas de letrados y letradas de administración de justicia y ha manifestado que quieren dotar de "mayor coherencia" al desarrollo de la oficina judicial.

Melgosa ha asegurado que la cooperación entre las Administraciones prestadoras durante esta legislatura ha demostrado que cooperativamente han dado "pasos de gigante" en la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal y ha apuntado que un "ejemplo valioso" de esos frutos es el caso de la cooperación entre Comunidades como Navarra, Euskadi, Aragón y Cantabria con la comunidad Avantius.

Por otra parte, ha felicitado a JJpD por la elección del tema central del Congreso, ya que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene un "creciente impacto" en la vida cotidiana de la ciudadanía y también en los tribunales nacionales.

"Poco a poco están contribuyendo a construir el basamento de un futuro Derecho para la ciudadanía europea. Creemos que este derecho europeo puede ser un antídoto frente a tentaciones iliberales o posdemocráticas. Una vacuna también frente a los límites consustanciales a la soberanía de los estados", ha añadido.

Melgosa ha manifestado que sus decisiones son "vinculantes" para los tribunales nacionales, aunque su impacto opere de forma diferente y dejen "un margen de apreciación".

"Este impacto quizá no se refleje estadísticamente en invocaciones directas en sentencias de tribunales españoles, pero eso no quiere decir que no exista una recepción indirecta a través de la doctrina del Tribunal Supremo", ha precisado. En cualquier caso, ha indicado que las decisiones de estos tribunales europeos centran cada vez más el debate jurídico interno.