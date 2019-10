Medios internacionales dedican un amplio despliegue a la exhumación de Franco

La prensa internacional dedicó hoy una amplia cobertura a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de la tumba en la que reposaron durante 44 años en el Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo, en las proximidades de Madrid.

ESTADOS UNIDOS

"España exhuma al dictador Francisco Franco después de años de amarga controversia", titula el diario The Washington Post junto a una foto con una vista general del Valle de los Caídos, y agrega que "la decisión fue una prioridad del gobierno socialista español, pero llega en un momento de peligrosa fragmentación política". The New York Times titula: "España exhuma los restos de Franco después de una batalla larga y amarga", destaca las críticas de algunos sectores por la proximidad de las elecciones y por "agitar recuerdos dolorosos".

La cadena CNN recordó que el régimen de Franco "llevó a cabo miles de ejecuciones (...) Después de la Segunda Guerra Mundial, fue visto por muchos como el último dictador fascista sobreviviente y las Naciones Unidas lo relegaron al ostracismo".

ITALIA

El diario "La Repubblica" lleva la noticia en la portada de su edición digital y titula "Adiós al mausoleo, los restos del dictador en un cementerio público", mientras que en el artículo señala que "pocos días antes de las elecciones, el presidente (del Gobierno español, Pedro) Sánchez cumple una de sus promesas". La televisión pública italiana RAI titula en su página web que "Después de 44 años, el dictador ha sido traslado a una cripta".

REINO UNIDO

La BBC y su página digital muestran imágenes del momento en que el féretro de Franco es sacado del Valle de los Caídos para ser llevado en helicóptero hasta El Pardo. El diario "The Times" señala que los restos de Franco fueron trasladados al cementerio después de una "larga y áspera disputa" que ha dividido al país sobre el lugar final de descanso del dictador y agrega que millones de españoles siguieron por televisión la "histórica exhumación del hombre que, después de surgir victorioso de la guerra civil de 1936-39, rigió al país durante casi 40 años".

ALEMANIA

Las dos cadenas públicas nacionales, ARD y ZDF, dedicaron un espacio destacado en sus informativos a la exhumación. Ahí se hizo hincapié en que la familia Franco se resistió "hasta el último momento" al traslado. "Un triunfo para la democracia española", titula el semanario "Der Spiegel" su amplia información al respecto. Ahí destaca también que el traslado de los restos del dictador se ha convertido en un "espectáculo" mediático, así como el propósito de Pedro Sánchez deacabar de una vez con el culto a Franco.

FRANCIA

La prensa francesa destaca en sus portadas digitales la exhumación de Franco con titulares que ponen el acento en la presencia de su bisnieto y aspirante al trono francés por la rama legitimista, Luis Alfonso de Borbón, y en la larga batalla judicial para ejecutar el desenterramiento.

ARGENTINA

"A hombros y con palma floral, Franco fue retirado del Valle de los Caídos", titula en su edición digital el diario La Nación, que acompaña la información con varias fotografías y vídeos. El diario Clarín, que en días previos publicó varias notas en las que daba cuenta de cómo sería el proceso y el destino final de los restos, tituló "Trasladaron los restos del dictador Francisco Franco de su mausoleo a un cementerio en España".

CHILE

En Chile la versión digital de El Mercurio destaca que la exhumación "busca cerrar un capítulo en la historia de este país y corregir la anomalía democrática que supone que un dictador tenga una tumba de Estado".

MÉXICO

En México, país de acogida de miles de exiliados republicanos, todos los grandes medios de comunicación se hicieron eco de la noticia en sus portales de internet. El Universal, uno de los periódicos líderes de la prensa mexicana, dedicó varias noticias a la exhumación, incluyendo una cronología titulada "Francisco Franco, una prolongada dictadura con mano de hierro". Debido a la diferencia horaria con España, las televisiones noretransmitieron en directo la exhumación, aunque el canal de noticias Milenio Televisión emitió una entrevista al nieto del dictador, Francis Franco, disconforme con la exhumación.

BRASIL

El diario Folha de Sao Paulo, uno de los rotativos más importantes de Brasil, señaló que la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos "era una cuestión de honor para el Gobierno de Pedro Sánchez, que busca su reelección". O Estado de Sao Paulo, por su parte, destacó que la operación "provocó muchas discusiones en España y reabrió viejas heridas en el país", mientras que el diario O Globo afirmó que la exhumación fue "la iniciativa más simbólica del gobierno del presidente interino Pedro Sánchez".

COLOMBIA

Los medios colombianos publican informaciones en sus ediciones digitales y destacan la controversia suscitada. "La polémica exhumación de Francisco Franco", titula en portada El Espectador, que señala que aunque el propósito de sacar sus restos del Valle de los Caídos se convirtió en un litigio de más de un año, la ceremonia se llevó a cabo sin incidencias.

PORTUGAL

En el caso de Público y Observador, además de artículos al respecto hay galerías de imágenes, en tanto que otros medios, como Expresso, hay artículos que reflexionan sobre el impacto deltraslado de los restos. En concreto, el semanal sostiene que "con la exhumación de Franco se hace campaña política en España", y sostiene que el Partido Socialista "podrá sacar dividendos políticos en las elecciones del día 10 de noviembre, al mismo tiempo que aleja la sombra de Cataluña de la atención mediática".

AUSTRIA

El diario de centroizquierda Der Standard incluye un reportaje con el siguiente subtítulo: "El asesino en masa fascista pasa de estar enterrado en un elegante mausoleo a una modesta cripta". El popular Kurier recuerda que "El mausoleo era el lugar de peregrinación fascista más grande de Europa" y "unos cientos de partidarios del dictador protestaron contra la exhumación".

SERBIA

"España ha roto con el pasado oscuro - han sido exhumados los restos mortales del dictador fascista Franco del mausoleo", escribe el diario serbio Politika. El diario Kurir señala que "Ha sido exhumado el fascista español Francisco Franco: Sus restos fueron trasladados en helicóptero del mausoleo al cementerio", y el semanario Nedeljnik recoge información de algunos medios internacionales bajo el título: "Adios, Franco": El dictador español ya no reposa en el Valle de los Caídos".

SUIZA

En Suiza la televisión nacional RTS, cuya corresponsal ha seguido en directo el traslado de los restos, subrayó la sobriedad con la

que se llevó a cabo, "con calma y sin incidentes"