Medio año después, las incógnitas del salto masivo a Ceuta están aún sin resolver

A mediados del pasado mes de mayo, Ceuta vivió una de las peores crisis migratorias de toda su historia. En un solo día, fueron más de 5.000 inmigrantes los que cruzaron la frontera de Marruecos en España, bordeando a nado los espigones que separaban las fronteras del Tarajal y Benzú.

Todo comenzó la noche anterior, cuando los primeros grupos de inmigrantes se lanzaron a aguas fronterizas. Una situación que se intensificó los días siguientes. Lo cierto es que aún, a día de hoy, y tras casi siete meses de aquella avalancha de inmigrantes, el Ministerio del Interior no sabe con certeza cuántas personas consiguieron cruzar la frontera, tal y como recoge Cruz Morcillo en ABC.

Lo cierto es que, según el último recuento, hay dos puntos de referencia distintos: por un lado conocemos las cifras orientativas ofrecidas por el Gobierno ceutí, y por el otro los números ofrecidos por el Gobierno de España. Según las autoridades de Ceuta, fueron entre once y doce mil personas las que consiguieron cruzar a la ciudad autónoma. El Gobierno, sin embargó, hablaba de entre nueve y diez mil.

Sea como sea, lo que está claro es que las cifras no están recogidas en el balance del Gobierno de España sobre entradas irregulares, que normalmente se actualiza cada dos semanas. De hecho, según el último informe, han llegado a España 38.103 personas solo por tierra o mar, pero en ningún momento se encuentran los miles de inmigrantes que consiguieron cruzar a la ciudad de Ceuta.

Las incógnitas de la entrada masiva de inmigrantes a Melilla

Como ya decimos, lo cierto es que tras casi siete meses desde aquella entrada histórica de inmigrantes, aún no se conoce la cifra exacta de personas que consiguieron acceder a la ciudad autónoma y son muchas incógnitas las que aún no se han podido resolver.

Como ya hemos recogido anteriormente, las autoridades ceutíes hablaban de entre once y doce mil personas, mientras que el Gobierno habla de unos nueve o diez mil inmigrantes. Con esto sobre la mesa, podemos decir que, sin lugar a dudas, no existen cifras oficiales. Tampoco está claro el número de menores que consiguieron pasar de Marruecos a España, pero se calcula que llegaron a ser hasta 900, aunque no se descarta que pudieran ser más.

En las últimas semanas, sin embargo, aún se cree que hay entre 430 y 450 personas alojadas allí, ya que a mediados del mes de noviembre, se calculaba que quedaban más de 400 personas en Ceuta. Otras cifras, las del Gobierno ceutí, estiman que hace unas semanas aún había 900 marroquíes en la ciudad, de los que alrededor de 500 eran adultos y unos 400 eran menores.

Reparto de menores de Ceuta a las comunidades

Precisamente, y después de la ingente avalancha de inmigrantes, las comunidades autónomas acordaron repartirse la acogida de hasta 200 menores tutelados en Ceuta para conseguir aliviar la crisis humanitaria.

Varias semanas después de la llegada masiva de personas, y con hasta unos 800 menores en la ciudad, las comunidades aceptaron acoger menores en sus respectivas regiones. Todas salvo La Rioja, que aseguró no tener capacidad en la región apara cogerlos.

Hasta el momento las comunidades que han acogido menores son Baleares, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja, Cantabria, Castilla La Mancha, Navarra y Asturias, por este orden.