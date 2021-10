Médicos de La Salud montan un operativo para que una mujer ingresada en UCI conozca a su bebé: "Sentí mucha emoción"

Médicos del Hospital La Salud de València han montado un operativo especial para que una mujer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pudiera conocer a su bebé: "Sentí muchísima emoción cuando vi a mi hijo, hubo un momento en que creí que me iba a morir", ha afirmado la madre.

La mujer, Mary, empezó a encontrarse mal el pasado 18 de septiembre. Estaba embarazada de 39 semanas y en un primer momento pensaba que eran contracciones de parto.

No obstante, lo descartó porque el dolor era intenso pero constante, no cesaba. Así, su marido la llevó a Urgencias e inicialmente pensaban que se trataba de un cólico de riñón.

Tras comprobar que el bebé estaba bien, la ingresaron en planta. La analítica que le realizaron a la mañana siguiente salió muy alterada y el diagnóstico era malo: la mujer sufría el llamado Síndrome de Hellp, una complicación grave, multisistémica del embarazo, que provoca Hemólisis microangiopática, una forma de anemia hemolítica que fragmenta y destruye glóbulos rojos en su tránsito por la sangre; elevación de las enzimas hepáticas y una disminución de las plaquetas. Este síndrome es poco frecuente y afecta a una o dos de cada 1.000 embarazos.

De forma inmediata, los médicos bajaron a Mary a quirófano y le realizaron una cesárea de urgencia. "Solo me acuerdo de que me pincharon y me desperté en la UCI con una sensación muy extraña porque tenía barriga y no sabía si había dado a luz o no. Estaba intubada y no podía hablar ni preguntar, solo lloraba". "Alberto me contaba y me enseñaba fotos de mi hijo. Me enteré de que estaba también en la UCI Pediátrica porque había tragada aguas meconiales pero que estaba bien", ha declarado la madre.

Unos días más tarde, médicos de la UCI montaron un operativo para que Mary pudiera ir a la UCI Pediátrica a conocer a su hijo Mateo. Controlándole sus constantes en todo momento, la trasladaron en una silla de ruedas hasta la Unidad de Cuidados Intesivos Pediátricos. "Sentí muchísma emoción. Cuando lo vi no me lo creía. Mo hijo estaba bien. Y yo también. Hubo algún momento en el que pensé que no iba a sobrevivir", ha explicado Mary.

Al ver a Mateo, la tensión de la mujer se estabilizó. "Cuando estoy con él --ha explicado una vez ambos estaban ya en planta-- me encuentro mucho mejor".