Médicos especialistas se concentran en el Gregorio Marañón en el arranque de la huelga para acabar con la temporalidad

La Consejería tiene en marcha procesos para hacer fijas 40.000 plazas en el Sermas hasta finales de 2024

Los médicos y facultativos especialistas se han concentrado este jueves a las puertas del Hospital Gregorio Marañón para reclamar medidas que acaben con una temporalidad que afecta al 53,9% de estos profesionales y que supone el pistoletazo de salida para la huelga indefinida convocada todos los martes y jueves en los hospitales madrileños.

La huelga ha sido convocada por la Plataforma de Médicos y Otros Facultativos (FEAS) no fijos de la Comunidad de Madrid, que agrupa a unos 3.600 de estos profesionales en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), y cuenta con el apoyo de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y el sindicato médico Amyts.

Los convocantes, junto a SomosUrgencias SomosUNO y el sindicato de médicos, ya llevó a cabo el pasado mes de mayo una huelga indefinida para denunciar la temporalidad en el Sermas. Ahora, retoman la huelga tras la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a poner solución "al abuso de temporalidad" que afecta a más de 3.600 de estos profesionales.

Según recuerdan, la Comunidad de Madrid lidera el porcentaje de médicos con contratos temporales, alcanzando a más de los mitad de los especialistas madrileños, un 53,9%. De ellos, recalcan, el 13,5% tienen más de 60 años y se jubilarán con contratos temporales.

En este contexto, varias decenas de estos profesionales se han congregado a partir de las 9.00 horas en la escalinata de acceso a la puerta principal del Hospital Gregorio Marañón tras una pancarta en la que se podía leer 'Basta ya de Temporalidad' y gritos de 'Escucha, Ayuso, esto es un abuso'.

Las protestas, que se han repetido a las puertas de otros centros sanitarios, buscan así poner de manifiestos unas condiciones de precariedad para estos especialistas, que en muchos casos llevan años y décadas encadenando contratos temporales y, consecuentemente, sin que se garanticen sus derechos laborales. Según denuncian, tras años en sus puestos de trabajo, para optar a la estabilización de empleo tienen que acudir al concurso-oposición.

ACUDEN AL COLEGIO DE MÉDICOS

Bajo el lema 'Somos médicos, somos pacientes', han convocado paros los martes y jueves durante doce horas -de ocho de la mañana a ocho de la noche-- para 11.997 facultativos de los hospitales adscritos al Sermas, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, el Hospital Universitario de Fuenlabrada y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Se han fijado unos servicios mínimos del 35% en cada Gerencia Asistencial.

Tras las protestas a las puertas de los hospitales, los huelguistas han acudido de la sede del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) para reclamar el certificado de idoneidad para trabajar fuera de España.

En este marco, los convocantes reclaman la consolidación de plazas mediante el concurso de méritos para facultativos de larga duración, es decir, contar con la experiencia para acceder a las mismas. Para ello, apelan al cumplimiento de lo establecido en las directrices europeas recogidas en la Directiva 1999/70, la jurisprudencia existente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 19 de marzo de 2020 y en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que persigue el objetivo de reducir la temporalidad al 8% de los trabajadores públicos.

En este contexto, reclaman que se aborde de forma definitiva la anulación de la OPE 2018-2019. En concreto, se pide paralizar las 3.247 plazas de facultativos de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de los años 2018-2019 que se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en diciembre de 2021, antes de que se aprobara definitivamente la Ley de Temporalidad 20/2021.

Igualmente, exigen consolidar a los facultativos en fraude de ley que realicen funciones estructurales durante al menos 3 años con independencia de su vinculación laboral actual, tal y como, han recordado, establece la Directiva 1999/70 de la CE relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, han recordado que están en marcha procesos de estabilización para hacer fijas casi 40.000 plazas en el Sermas hasta finales de 2024. De esta forma, el personal fijo pasará a representar el 92% en esa fecha, de modo que se alcance el tope de temporalidad del 8%.

"La sanidad pública madrileña no es una de las mejores del mundo por las condiciones laborales que tienen sus trabajadores, sino por la dedicación y profesionalidad de estos profesionales. Reiteramos que uno de los principales problemas de la sanidad en Madrid es la elevada temporalidad en el empleo, y entre los médicos y facultativos de Atención Especializada del Sermas supera la mitad de la plantilla. La Sanidad pública madrileña no puede, no debe, sostenerse sobre médicos precarizados", han explicado los convocantes.

En la huelga de diez días que impulsaron el pasado mes de mayo se llegó a un compromiso para la convocatoria por concurso de méritos de entre 2.500 y 3.120 plazas para concurso de méritos a facultativos de larga duración. No obstante, según denuncian, después de haber mantenido varias reuniones con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero no se ha llegado a una solución para su situación.

"A pesar de que en varias ocasiones desde la Consejería se ha reconocido que dicha situación es "injusta" y un "abuso", no hay voluntad política para solucionarlo como están haciendo otras Comunidades autónomas como Canarias, y como ya ha hecho la propia Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con los médicos de urgencias", ha denunciado.

Según han puesto de manifiesto, es una cuestión de "falta de voluntad" política por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En este contexto, desde esta plataforma han impulsado un "pacto por los médicos" para reclamar compromisos, un llamamiento al que han respondido todos los partidos con representación en la Asamblea de Madrid a excepción del PP, según remarcan.

Asimismo, aseguran que la Comunidad cuenta con la "mayor temporalidad" de España y, en este marco, han elaborado un 'mapa de la temporalidad en la sanidad madrileña' con datos recopilados hospital por hospital.

Entre otras iniciativas, además, la plataforma ha avanzado trasladará la situación de "precariedad" en la que se encuentran a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recientemente ha pedido un informe sobre la situación de los médicos de Atención Primaria en el marco de la preocupación global por la temporalidad y la falta de personal que amenaza a corto plazo la sostenibilidad de la sanidad española y europea.

Así, la plataforma ha recordado que la convocatoria de estas OPEs ha generado "gran inseguridad a los profesionales, ya que tras años sufriendo abuso de temporalidad, sus plazas están en juego al hacerlas depender de un concurso-oposición". "Esta situación repercute en los pacientes y en la calidad asistencial por el riesgo continuo de desmantelar unidades de referencia por la movilidad y pérdida de profesionales", ha advertido.

Ante ello, también piden que en el futuro se llegue a este "alto grado de temporalidad" mediante procesos de acceso anuales o bianuales resueltos "ágilmente", ofreciendo las plazas disponibles y adecuando las plantillas estructurales a la realidad asistencial y que se realicen procedimientos adecuados para el concurso de traslados y la movilidad voluntaria entre centros del Sermas.