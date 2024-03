Un médico afirma que la botella "estaba cerrada y en la mesa" cuando llegó emergencias a auxiliar al anciano envenenado

Un técnico sanitario, por su parte, indica que fue el cuidador quien "le entregó una carta" presuntamente escrita por el fallecido

El médico de emergencias que atendió al hombre de 82 años la madrugada del 5 de agosto de 2020 cuando fue presuntamente envenenado con líquido desatascador ha afirmado que vio la botella con el líquido "cerrada" y encima "de la mesa del salón" algo que, a su juicio, "es difícil en el estado" en el que se encontraba.

Además, afirma, desde el Centro de Coordinación, "cuando nos pasaron la llamada nos avisaron de un intento autolítico", según "lo que les dijo el comunicante (el ahora acusado)".

A preguntas de la defensa ha afirmado que "no recuerda" si vio encima de la mesa "alguna una carta". Sobre el acusado, indica, "es algo subjetivo pero no me pareció que estuviera especialmente preocupado. Yo me focalicé en el paciente y no interactué mucho con él, no puedo decir si estaba colaborador o no".

Este miércoles se celebra la tercera sesión del juicio contra, A.V.M, de 46 años y sin antecedentes penales, que se celebra por jurado popular ante un delito de asesinato con alevosía, al envenenar presuntamente -en agosto de 2020- a la persona que cuidaba, un hombre impedido de 82 años, con un líquido desatascador.

Además, el Fiscal le reclama una indemnización de 300.000 euros "a quienes resulten ser los herederos".

La sesión de hoy continúa con las prácticas de testificales y en ella, el médico ha explicado que la madrugada de los hechos, la del 5 de agosto de 2020, "recibimos un aviso cerca de las dos de la madrugada cuando nos llamaron por un posible intento autolítico, según la primera impresión del comunicante" y que "nos trasladó el operador de la sala al equipo de emergencia".

CORROSIVO "POTENTE"

Como ha respondido a preguntas del fiscal "nos dirigimos hasta allá y nos encontramos a un paciente tumbado en un sillón o sofá, con bajo nivel de conciencia y con un aspecto de gravedad. Creo recordar que nos dijeron que había ingerido un líquido, había una botella encima de la mesa y como hacemos siempre, hicimos las primeras asistencias, e investigar y mirar el tipo de sustancia o de tóxico que había tomado para ver qué podíamos hacer. Creo recordar que era un corrosivo potente".

Así, continúa en su relato, "intentamos anestesiarle porque aunque tuviera bajo nivel de conciencia, esto causa mucho dolor". Además también había tomado bastante Noctamil -sustancia para poder dormir- algo que recuerda "porque lo hablé con el equipo".

El médico ha explicado que "por protocolo" si es un intento autolítico "en la misma sala se activa a la Policía" por lo que no recuerda "quién nos abrió la puerta en el momento de llegar".

En la disposición de la sala, ha recordado, "había un sofá y una mesa bajita donde recuerdo que estaba la botella". No recuerda tampoco "ninguna mancha" en el salón.

Sobre el cuidador, ha indicado, "nos dijo que se había despertado porque había oído ruidos y fue a la cocina a por la botella del corrosivo y la había ingerido", según "las suposiciones" del ahora acusado. La botella -ha asegurado- "estaba cerrada" cuando llegaron los servicios de emergencias.

"ME ENTREGÓ UNA CARTA"

En la mañana de hoy también ha comparecido un técnico de emergencias quien ha relatado que aquella madrugada, el cuidador "le entregó a él directamente "una carta presuntamente escrita por el anciano". "Yo lo que hice fue entregársela a la Policía Nacional".

También ha intervenido una enfermera que acudió al domicilio, junto a su equipo, del paciente tras recibir el aviso. "Recuerdo que entramos, había una persona en su sofá recostado, y mis compañeros y yo nos tiramos a atenderlo". Además ha afirmado que había "seguro" un vaso que "lo apartamos" y una botella de algo "pero no sabía especificar de qué". "Tampoco vi ni un manuscrito".

En el primer turno de la mañana ha comparecido también como testigo una farmacéutica de la calle Beratúa de Logroño quien ha asegurado que el anciano "venía solo a por las medicinas". Como ha reconocido ante el juez "no recuerda que nadie en su nombre las recogiera".