Mediavilla (PNV) cree que apoyo de Bildu a presupuestos es por presos de ETA

El dirigente del PNV Koldo Mediavilla ha considerado que el "inusual" apoyo de EH Bildu a los prepuestos del Estado es a cambio de "aliviar la ansiedad" de sus bases que quieren cambios en la política penitenciaria con los reclusos de ETA.

En una entrada en su blog, el responsable del área institucional del EBB ha opinado que el acuerdo se debe a la necesidad de "Sánchez, y más que él Iglesias, de ampliar la base parlamentaria de su gobierno, y la Izquierda independentista se veía obligada a aliviar la ansiedad de quienes vuelven a preparar la tradicional manifestación de enero para no olvidarse de sus activistas presos".

"A nadie se le escapa que el insólito voto favorable de EH Bildu al presupuesto español habrá tenido una contrapartida concreta aunque no se haya explicitado. No es difícil imaginarse el ámbito de negociación en el que habrán transcurrido los contactos", ha dicho antes de apuntar que si no ha habido "foto" del acuerdo es porque "les penalizaría más que otra cosa" porque "en ambos territorios hay sectores reactivos al acuerdo".

Mediavilla ha señalado que el cambio de EH Bildu al hacer política "normalizada" también en el Congreso "debe ser reconocido públicamente y sin matices" porque era algo que se lleva reclamando a la coalición abertzale desde hace años.

Sin embargo, el burukide ha criticado al secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, por decir en el Parlamento vasco que ese acuerdo busca ""tumbar definitivamente el régimen" del Estado español.

¿Tumbar?. ¿Acabar con el régimen, con el Estado, dándole los votos favorables? Es como pretender matar un cerdo a besos", ha ironizado. EFE