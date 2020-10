El mecanismo que permitiría al Gobierno llevar el estado de alarma hasta diciembre

Siete meses después de que se decretase el estado de alarma para intentar frenar los efectos devastadores de la pandemia en España, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a reunir al Consejo de Ministros de forma extraordinaria para aprobar esta norma por cuarta vez en la democracia. Son diez las comunidades autónomas que han pedido al Ejecutivo central que se aprueben estas medidas, sobre todo para poder disponer de un paraguas jurídico que las permita actuar de manera segura a la hora de implantar medidas drásticas sin pasar por los tribunales.

Dentro del Gobierno está la idea de decretar un estado de alarma largo, de varias semanas, para intentar frenar esta segunda ola, y ya se mira el mes de diciembre como el límite para que el estado de alarma quede sin efecto en nuestro país, con el objetivo de intentar salvar las navidades, siempre y cuando la curva de fallecidos y defunciones disminuyan y también la situación en los hospitales.

Las posibles prórrogas del estado de alarma

En el decreto de este domingo solo se podrá fijar el estado de alarma por 15 días, tal y como lo señala el artículo 116 de la Constitución. Pero el Gobierno quiere dejar claro, tanto en el texto como en las comparecencias posteriores, su intención de prolongar el estado de alarma durante más tiempo. Pedro Sánchez espera contar con apoyos suficientes para que su prórroga sea afectiva y someterla a votación una única vez, y no cada dos semanas como pasó en los meses de abril y mayo, cuando cada 15 días todo el país miraba hacia el Congreso de los Diputados para saber si el estado de alarma seguía vigente.

Lo cierto es que el Gobierno sí puede pedir un mes de estado de alarma. Sánchez no tiene obligación de renovar el estado de alarma cada dos semanas porque la ley no exige un máximo de duración a las prórrogas, si consigue la aprobación del Congreso. Cuando se declara por primera vez, el plazo máximo del estado de alarma es de 15 días, pero ese límite no existe para las prórrogas. La Constitución Española fija el estado de alarma, junto a los de excepción y sitio, en el artículo 116, donde se señala que será declarado por el Ejecutivo "por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados". Ese plazo no podrá ser prorrogado sin la autorización del Congreso de los Diputados, "que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga". Así lo señala el artículo sexto de la ley orgánica de 1981 que desarrolla la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio.

En esta dirección, el Ejecutivo propone prorrogar el estado de alarma por un plazo determinado, el que sea, y el Congreso tiene que autorizarlo o denegarlo. Así fue cómo ocurrió con el primer precedente de estado de alarma desde la entrada en vigor de la Constitución: el decretado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 4 de diciembre de 2010 para afrontar la situación de cierre del espacio aéreo español debido al anunciado abandono de los controladores de sus puestos de trabajo en el puente de la Constitución, en aquella ocasión se decretó durante un mes.

Ninguna comunidad del PP hasta ahora lo ha solicitado, de forma que el Gobierno cuenta con las peticiones de Euskadi, Asturias, Extremadura, Navarra, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria y la Comunidad Valenciana, junto con Melilla, además del apoyo de Ciudadanos, lo que le garantizaría una eventual prórroga en el Congreso por otros 15 días.

El Gobierno confía en conseguir todos los votos necesarios ante una posible prórroga, sobre todo después de haber salido 'triunfador' de la moción de censura presentada por Vox. Sánchez espera conseguir la mayoría, incluyendo Ciudadanos, que consiguió en primavera para sacar adelante las diferentes prórrogas del estado de alarma, algunas marcadas por ciertas polémicas como el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy. En este sentido, desde las filas socialistas se han mostrado abiertos a negociar con el Partido Popular las futuribles prórrogas, después de que el partido de Pablo Casado se negará a apoyar las últimas del anterior estado de alarma por la supuesta intencionalidad política que denunciaban por parte del Ejecutivo de coalición.