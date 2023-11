La MCP vuelve a utilizar, desde este lunes, el agua de Arteta para abastecer a la Comarca

Con la nueva configuración de suministro durante el invierno se deja de utilizar el agua del embalse de Itoiz

Desde este lunes la configuración del suministro de agua en la Comarca ha adoptado el 'modo invierno' lo que implica la parada de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Tiebas y la puesta en funcionamiento de la ETAP de Egillor, que trata el agua del Manantial de Arteta.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aplicó este verano una nueva configuración estival que implicó que entre junio y octubre se dejase de utilizar el agua procedente del manantial de Arteta para abastecer a la Comarca. El origen de esta decisión estaba en la revisión del Plan Estratégico 2017-2030 realizada en 2020, en el que en el contexto de las alteraciones meteorológicas propiciadas por el cambio climático se decidió dotar a la red de abastecimiento de la Comarca de Pamplona de una mayor resiliencia que permitiera mejorar la eficiencia en el sistema de suministro, así como conseguir incrementar las garantías de calidad del agua suministrada.

El cambio de suministro en verano implicó por tanto que el abastecimiento estival a toda el área servida por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se realizase con las plantas de Urtasun y Tiebas, ha informado la Mancomunidad.

CALIDAD DEL AGUA GARANTIZADA

Al volver esta semana el modo de suministro de invierno, lo que supone una situación de explotación habitual, en principio no se prevén afecciones importantes. No obstante, las personas residentes en las zonas que se abastecían en verano con agua de la ETAP Tiebas y pasan ahora a abastecerse con agua de del manantial de Arteta (Cendea de Olza, Valle de Etxauri, Valle de Ollo, Valle de Goñi...) pueden percibir algún cambio en las características organolépticas (sabor, olor y temperatura) que no representan ninguna alteración en la calidad del agua.

Los análisis que permanentemente se realizan en los laboratorios del departamento de Control de Calidad de la MCP, acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), aseguran que, como siempre, se cumplen todos los criterios sanitarios, tanto físico-químicos como microbiológicos y de salubridad exigidos por la legislación.