La MCP vuelve a habilitar un servicio especial del TUC a El Sadar con motivo de los partidos de Osasuna

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) vuelve a habilitar un servicio especial del Transporte Urbano Comarcal para atender a los aficionados y aficionadas que quieran desplazarse hasta el estadio El Sadar para presenciar los partidos de Osasuna durante la temporada 2023/24.

La puesta en marcha del servicio se realizará con motivo del primer partido en casa (Osasuna - Athletic de Bilbao) que se jugará este sábado 19 de agosto a las 21.30 horas.

Existen diferentes líneas del Transporte Urbano Comarcal para acercarse al estadio de El Sadar. Las líneas 1, 6, 11 y Refuerzo Fútbol Centro (R1), con enlace directo, conectan el centro con el entorno del estadio desde una hora antes y hasta media hora después del partido. Asimismo, la Línea 9 lo hará hasta la UPNA, ha informado en una nota la MCP.

Desde la zona de la plaza de Merindades partirán las líneas 1, 6 y 9. Desde las inmediaciones de la plaza Príncipe de Viana (avda. Zaragoza 6-8) partirán las líneas 11 y 'Refuerzo Fútbol Centro' (R1).

La línea 'Refuerzo Fútbol Barañáin' (R2), con recorrido y paradas idénticas a la L19 hasta la Avda. Zaragoza, conecta Barañáin y la zona de Hospitales con el entorno del estadio cincuenta minutos antes y diez minutos después del partido.

Además, la línea 16 también acerca a las personas usuarias hasta la parada en la Avenida de Zaragoza (frente al nº 105), a 5 minutos a pie del estadio. Los transbordos entre líneas del Transporte Urbano Comarcal son gratuitos.

SERVICIO TRAS LA FINALIZACIÓN EL PARTIDO

Tras los partidos que terminan en horario nocturno, como es el caso del partido Osasuna - Athletic de Bilbao, prestarán servicio las líneas R1 (destino centro) y R2 (destino Barañáin). Así mismo, las líneas 1, 6 y 9 realizarán un último viaje hasta la cabecera.

Cabe señalar que se mantendrá la reordenación de paradas establecida con motivo del plan de evacuación del estadio de El Sadar: R1 (Refuerzo Centro) en la C/ Sadar cruce con c/ Cataluña en primera posición; la R2 (Refuerzo Barañáin) en la C/ Sadar, tras la R1; la L1 (Cizur Menor -Estadio El Sadar) y L6 (Rochapea - Estadio El Sadar) en la C/ Cataluña. La L9 (Renfe - UPNA) se mantiene en el aparcamiento de la UPNA.

Hay que recordar que cabrá la posibilidad de realizar transbordos gratuitos con las líneas nocturnas del TUC. La información completa sobre el servicio especial al estadio de El Sadar se puede consultar en la web del Transporte Urbano (www.infotuc.es).