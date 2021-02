McConnell considera "responsable" a Trump del asalto al Capitolio a pesar de votar por su absolución

El líder republicano en la Cámara Alta de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha calificado como "responsable práctico y moral" del ataque al Capitolio a Donald Trump a pesar de haber votado a favor de su absolución en el juicio político que se ha resuelto este sábado.

En un discurso en el Senado tras haberse conocido el resultado del 'impeachment', McConnell ha dicho en declaraciones recogidas por Bloomberg que las personas implicadas en el asalto "habían sido alimentados con falsedades por el hombre más poderoso de la Tierra" y que el comportamiento del expresidente se debe a que "estaba enfadado por haber perdido unas elecciones".

Para McConell, el discurso de Trump sumado a "una atmósfera catastrófica" llevó a los hechos que ocurrieron en el Capitolio el pasado 6 de enero, unas acciones de las que el magnate no puede "mostrar sorpresa" después de semanas hablando "de fuerzas oscuras y teorías conspiratorias" sobre el resultado de las elecciones.

"El presidente saliente parecía decidido a anular la decisión de los votantes o bien incendiar nuestras instituciones", ha remarcado McConnell, a lo que ha añadido que aún Trump "no se ha librado de nada" porque un 'impeachment' no es el "final de la Justicia estadounidense" y considera que el expresidente "es responsable de todo lo que hizo mientras estaba en el cargo".

Los demócratas habían pedido a McConnell que volviera a convocar al Senado para iniciar el juicio político mientras Trump estaba en el cargo, pero el líder republicano se negó, argumentando que no había tiempo suficiente antes de la toma de posesión del presidente Joe Biden el 20 de enero.

UN DISCURSO "POCO SINCERO"

Después de este discurso del líder republicano, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha declarado a los periodistas a la salida del Senado que el discurso de McConell parecía dirigido a "los donantes republicanos" y lo ha considerado "poco sincero".

Además, en su cuenta de Twitter, Pelosi ha dicho que considera "patética" la acción de McConell cuando impidió el 'impeachment' durante los último días de Trump en la presidencia para así poder votar a favor de la absolución en el juicio político.

DIVISIÓN REPUBLICANA

Los siete republicanos que han votado a favor en el veredicto del 'impeachment' al expresidente Donald Trump son Bill Cassidy (Luisiana), Susan Collins (Maine), Richard Burr (Virginia), Lisa Murkowski (Alaska), Mitt Romney (Utah), Ben Sasse (Nebraska) y Pat Toomey (Pensilvania).

Unas minutos después de conocer el resultado del 'impeachment', el hijo del expresidente Donald Trump, ha animado a "realizar un juicio político" a la "sección RINO (Republican In Name Only --Republicanos Solo de Nombre--)", una manera peyorativa de referirse a los republicanos electos al considerar que gobiernan y legislan en favor del Partido Demócrata.

Por su parte, Trump ha dicho en un comunicado tras la absolución que pronto emergerán "con una visión de un futuro americano brillante, radiante y sin límites".