Mazón: "Voy a dejarme la piel una vez más por el agua que merece, necesita y clama mi tierra"

El líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha garantizado que el futuro Consell que compartirá con Vox velará por el mantenimiento del agua que necesitan los regantes del sur de la Comunitat Valenciana, en alusión al trasvase Tajo-Segura.

"Voy a dejarme la piel, una vez más y como siempre he hecho, por el agua que merece, necesita y clama mi tierra", ha manifestado en su discurso de investidura en Les Corts el hasta ayer presidente de la Diputación de Alicante.

Es más, Mazón ha prometido que "ni ahora ni nunca" se pondrá de perfil cuando haya decisiones que afecten a los agricultores valencianos en materia de agua. "Yo no me abstendré cuando se nos quite el agua que merecemos", ha subrayado en referencia a la postura del Consell de Ximo Puig en el Consejo Nacional del Agua.

En medioambiente, Mazón ha asegurado que tratará de garantizar la soberanía energética para "reforzar el autogobierno" y que la Comunitat Valenciana no tenga que depender "de nada ni de nadie".

Tras señalar que la Comunitat solo produce un 30% de la energía que consume, ha defendido que "resulta evidente e imperante la apuesta por mantener las fuentes productivas actuales e incentivar la implantación de nuevas plantas renovables, facilitando su instalación".

También ha abogado por promover políticas que ayuden a las empresas y familias a reducir sus costes energéticos mediante la mejora de la eficiencia de sus procesos".