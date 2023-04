Mazón urge a "acabar con el infierno fiscal" para evitar que sea "un lujo llegar a fin de mes"

El presidente del PPCV y candidato de este partido a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha urgido a "acabar con el infierno fiscal", para lo que cree que debe llegar el cambio político tras las elecciones del 28 de mayo. "No es tolerable que cada vez más gente vea que es un lujo llegar a fin de mes", ha aseverado.

Así se ha pronunciado este lunes Mazón en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar las instalaciones de la organización Cámara Solidaria-Alicante Gastronómica Solidaria (AGS).

En este sentido, ha dicho que le "preocupa" que 1,5 millones de personas en la Comunitat Valenciana estén "en el umbral de la pobreza". "Nunca habíamos llegado a esta cifra. Estamos en una situación en la que cada vez es más difícil llegar a final de mes, llegar a fin de mes hoy en la Comunitat Valenciana es un lujo", ha afirmado.

"Esta situación no puede seguir, es necesario que acabemos fundamentalmente con el infierno fiscal que estamos viviendo. Estamos en pleno periodo de la renta, estamos ante la última campaña de renta de (Ximo) Puig --'president' de la Generalitat-- y (Pedro) Sánchez --presidente del Gobierno-- antes de que venga el cambio político que acabe con el infierno fiscal en la Comunitat Valenciana", ha sostenido.

En este sentido, ha señalado que "esta última campaña de la renta del sanchismo será la que ponga fin a este infierno fiscal". "No es tolerable que cada vez más gente vea que es un lujo llegar a fin de mes, con el precio de las cosas, de la luz, de las hipotecas, de los alimentos, sin que nadie esté haciendo absolutamente nada", ha censurado Mazón.

Asimismo, también ha indicado que le "preocupa" la situación del banco de alimentos de València, que cree que "ha sido desatendido y desasistido por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento de València y la Diputación".

"¿Cómo es posible que el banco de alimentos de València no esté teniendo las ayudas que merece por parte de la Generalitat, que le ha dado la espalda, por parte de la Diputación, que le ha dado la espalda?", se ha cuestionado.

A este respecto, ha considerado que es algo se no se puede "tolerar" y ha puesto el foco en los salarios más bajos, que son "los que más sufren para llegar a fin de mes". Por ello, ha insistido en "acabar con el infierno fiscal". "Es necesario, es fundamental que esta sea la última campaña de la renta de Sánchez y Puig, porque son los que están incentivando que sea un lujo llegar a fin de mes", ha aseverado.

EMPRESAS COMO "COALIADAS"

Consultado por el papel de las empresas a este respecto, Mazón ha calificado de "ejemplo para todos" la responsabilidad social corporativa de las compañías. Por ello, ha rechazado ver a las empresas "como enemigos" y ha pedido que sean "grandes coaliados".

"Cuando hablo de empresas, me refiero al conjunto de empresarios y empresarias, trabajadores y trabajadoras. Las empresas no son exclusivamente de sus socios, son de todo el colectivo humano que levanta la persiana todos los días. Tenemos que ver la colaboración público-privada como algo extraordinariamente necesario y no como un enemigo, como algunos se han empeñado en ver demasiado recientemente", ha criticado.