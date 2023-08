Mazón: No toleraré que la financiación dependa de intereses de investidura o separatistas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, defenderá una financiación "justa" para la Comunidad Valenciana porque su excepcionalidad está acreditada y no tolerará que su reforma "se negocie en un cuarto oscuro" con posibles "intereses de investidura o de separatismo o de los que claman por los países catalanes".

Mazón ha hecho estas declaraciones este martes en Castelló de la Plana tras reunirse con la alcaldesa, Begoña Carrasco, para tratar temas relacionados con la ciudad en su primer encuentro oficial tras sus respectivas tomas de posesión.

Preguntado por la reforma del modelo de financiación, el president ha dicho que "nada ha cambiado", porque siguen reivindicando lo que "corresponde y toca" a la Comunitat "porque es de justicia".

Hay además, ha añadido, "avales técnicos" que han llevado a que se haya "conseguido entre todos, hayamos estado en el Gobierno o en la oposición, que haya una excepcionalidad" en la causa de la financiación de la Comunitat Valenciana.

Porque "es excepcional cuando hay uno que sea el último y ese último prolonga la situación durante demasiado tiempo, y esto provoca quebrantos que son falta de atención a las políticas básicas", ha señalado.

Esto, a su juicio, "no es una partida de esgrima entre el honor de presidentes autonómicos", sino "una cosa muy seria" porque son los recursos que se necesitan para la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Un tema, ha agregado, "con el que no conviene ni mercadear" y que desde el PP "no vamos a tolerar que se negocie en un cuarto oscuro de vete a saber qué intereses de investidura o de separatismo o de los que claman por los países catalanes".

En el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con todos los presidentes, ha dicho Mazón, se debe abordar el asunto con la condición de que "se reconozca la excepcionalidad que hay en la Comunitat, acreditada por todos, por documentos que han avalado expertos que han pasado por todos los gobiernos desde que el president (Alberto) Fabra puso en marcha el comité técnico de expertos que se ha mantenido con el president (Ximo) Puig y que yo pienso mantener".

Además, ha dicho que espera que "no se perturbe" la actual Plataforma per un Finançament Just, con la que prevé reunirse el próximo mes de septiembre, según avanzó este martes en València.