Mazón tilda de "oportunismo político" que Catalunya quiera asumir el Premi Guillem Agulló

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tildado de "oportunismo político" la propuesta de la Generalitat de Catalunya de asumir el Premi Guillem Agulló tras la negativa de Les Corts Valencianes.

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios tras una conferencia titulada 'Comunidad Valenciana, liderando el Mediterráneo' en la sede de Foment del Treball en Barcelona, en el marco de la visita que Mazón realiza en Catalunya.

"Con estos temas tan serios, tan profundos, querer un rédito político inmediato no me parece respetuoso. Y creo que no ha sido una buena decisión la que ha tomado el presidente de la Generalitat de Catalunya", ha añadido sobre Pere Aragonès.

Preguntado por si el PP ha reculado después de que el partido se haya mostrado dispuesto a apoyar la recuperación del Premi Guillem Agulló en la cámara valenciana a partir de un texto que refleje la declaración institucional que lo impulsó en 2016, ha dicho que no y que quien "tiene que recular es quien está manoseando en nombre de una víctima para tratar de sacar rédito político".

Según Mazón, el objetivo es "seguir buscando espacios y seguir haciendo esfuerzos para que todos podamos estar de acuerdo" y encontrar un consenso.