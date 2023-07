Mazón resalta la "normalidad" de traspaso de poderes y el "alto nivel de coordinación" para mantener futuras inversiones

El líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado la "normalidad" con la que se están produciendo las reuniones del traspaso de poderes y el "alto nivel de coordinación" para posibles futuras inversiones.

Así se ha pronunciado este lunes Mazón en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por los periodistas por el traspaso de poderes y la aprobación de distintas partidas por parte del Consell en funciones.

Al respecto, Mazón ha afirmado que unas cosas le gustan "más que otras". En este sentido, ha resaltado que las reuniones para la preparación del traspaso de poderes se están produciendo "con normalidad", algo que ha agradecido.

Igualmente, ha puesto en valor el "mensaje unívoco" del actual Consell y el próximo para mantener las posibles futuras inversiones, que también están teniendo un "alto nivel de coordinación", por lo que Mazón también se ha felicitado.

"NADA PUEDE SER PERFECTO"

No obstante, ha añadido que le hubiera gustado que "no se estuvieran tomando algunas decisiones estando en funciones, de blindaje, compromiso de gasto y subvenciones llamativas". "Esto no es la mejor de las noticias, pero nada puede ser perfecto", ha expresado.

Por otra parte, respecto a la composición de la Mesa de Les Corts, Mazón ha enfatizado que "gracias al PP" esta es "plural y representa a todas las fuerzas políticas en el parlamento". "Esto es gracias al PP y exclusivamente al PP, de eso me alegro mucho", ha concluido.