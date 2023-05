Mazón promete agilizar todos los trámites: "Convertiremos a los ciudadanos en presuntos inocentes y no culpables"

Navarro y Morata ven "muy interesante" el plan 'Simplifica' del PPCV: "Cada proyecto paralizado es empleo"

El candidato del PPCV a presidir la Generalitat, Carlos Mazón, ha prometido a los empresarios valencianos que agilizará todos los trámites administrativos mediante el plan 'Simplifica, si gobierna tras las elecciones del 28M, para "convertir a los ciudadanos en presuntos inocentes y no en presuntos culpables" y "no ahuyentar inversiones".

Así se lo ha trasladado este jueves a representantes empresariales encabezados por los presidentes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y del Consejo de Cámaras de la Comunitat, José Vicente Morata.

Mazón ha criticado que la Generalitat lleva "demasiados años sin una norma que haya mejorado la relación diabólica entre los ciudadanos y la administración", algo que ha asegurado que sufren tanto las empresas como cualquier persona y las pequeñas y grandes inversiones: "Nos atenaza a todos".

Ante esta situación, ha garantizado que pretende eliminar duplicidades, trámites, procesos y plazos de manera extraordinaria, así como poner en marcha mecanismos de responsabilidad patrimonial, un "canal empresa" para que los autónomos y pymes sepan "en la mesa de quién esta su solicitud y a quién exigir responsabilidades".

También se ha comprometido a establecer la declaración responsable de manera general y no excepcional --"tenemos que confiar en la capacidad de los ciudadanos"-- y el silencio administrativo positivo. "No puede ser siempre un 'no' porque convertimos a un presunto inocente en culpable", ha insistido.

"EL TERRITORIO MÁS FÁCIL DONDE ABRIR UN NEGOCIO"

Con todo ello, el 'popular' se ha marcado como objetivo que la Comunitat Valenciana sea "el territorio más fácil donde reformar un piso o abrir un negocio" y que "la administración deje de ser el principal problema de la sociedad" al que "hay que dar la vuelta como un calcetín".

Por parte de los empresarios, tanto Navarro como Morata han asegurado que el plan 'Simplifica' les parece "muy interesante" y es una de las necesidades más urgentes para el presente y futuro de la Comunitat.

El presidente de la CEV ha defendido que la relación entre la administración y la empresa debe ganar en reciprocidad y agilidad, algo que la patronal incluyó entre sus principales peticiones a los partidos políticos de cara al 28M.

"Cada proyecto de inversión paralizado es economía, es PIB, es empleo", ha subrayado, y ha abogado por agilizar todos los trámites "desde un comercio a un hotel o a instalar placas fotovoltaicas" y por "mentalizar" a la administración autonómica de que es necesario.

En la misma línea, el representante de las cámaras valencianas ha abogado por agilizar el papeleo para contrarrestar el "gran problema" del paro y para evitar que haya pequeños proyectos comerciales como tiendas o cafeterías que "se han paralizado por una burocracia que no avanza".

"No puede ser que una instalación industrial tarde años en conseguir una licencia en un momento en el que el mundo va a una velocidad mucho mayor", ha advertido, y ha hecho hincapié en que es algo que los empresarios llevan "muchos años pidiendo".