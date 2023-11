Mazón pone el foco en listas de espera diagnósticas y acusa al Botànic de dejar "peor herencia sanitaria de la historia"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recalcado la importancia de las listas de espera diagnósticas y ha acusado al Gobierno del Botànic de dejar al nuevo Consell "probablemente la peor herencia sanitaria de la historia".

Así se ha expresado este viernes en jefe del Consell en un acto en Alicante, al ser preguntado por los medios de comunicación por la actualización de datos de las listas de espera quirúrgicas.

A este respecto, Mazón ha sostenido que se trata de un asunto "más grave de lo que parece" y ha acusado al gobierno anterior de dejar "probablemente la peor herencia sanitaria de la historia". No obstante, ha sostenido que no deben centrarse únicamente en las quirúrgicas, sino "en las graves o en las menos graves y, sobre todo, en las diagnósticas".

"Hay una lista de espera de diagnóstico que para mí es más importante. Yo quiero que alguien que está esperando una operación de juanetes sea operado lo antes posible, faltaría más; pero entenderá que alguien que está esperando una operación de tipo oncológico tenga prioridad", ha ejemplificado.

Por ello, ha recalcado la importancia de que "los diagnósticos estén en marcha". "Aquí se ha olvidado la prioridad de un plan de choque en las listas de espera, empezando por la diagnóstica. No saber lo que uno tiene es lo peor posible. No solamente para el paciente, que vive con esa ansiedad, sino también especialmente para la organización sanitaria, que no sabe poner la prioridad. Por tanto, es en las listas de espera diagnósticas de donde viene ese embudo, donde luego se puede priorizar, sin menoscabar la necesidad que tenemos", ha sostenido.