Mazón pide solidaridad con el agua a Castilla-La Mancha y reprocha a Sánchez su silencio

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha pedido hoy solidaridad en materia hidrológica al Gobierno de Castilla-La Mancha, y ha reprochado al presidente Pedro Sánchez que no se comunicara ayer miércoles con él, en su visita a la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), ni hablara del trasvase.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este miércoles la planta desalinizadora de Torrevieja (Alicante), una de las mayores de Europa. Mazón no fue invitado al acto.

"Tengo que salir llorado de casa, es un asunto menor. Pero me llama la atención que al representante del Estado en la Comunitat Valenciana, que es el President de la Generalitat, no se le avise para una visita del Presidente del Gobierno en Alicante, nada menos que para hablar de agua y nada menos que para no decir ni una sola palabra del trasvase..."

Además, ha señalado que "hace mucho tiempo que la actitud del ejecutivo de Castilla-La Mancha no es solidaria en materia de agua, porque hace mucho tiempo que están en una especie de cueva ideológica, que no tiene que ver con el rigor".

Mazón ha hecho estas declaraciones a su salida de un desayuno de prensa ofrecido por el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro.

"El agua en España es de todos", ha añadido, antes de explicar que "en Francia lo tienen resuelto hace muchos años, tienen todas las cuencas conectadas entre sí. Se llaman autopistas del agua. La suma adecuada entre trasvase, depuración, desalación, reutilización, ese es el equilibrio adecuado".

"Es incomprensible que el Tajo esté llevando a Portugal el doble de agua que pide Portugal y a los hermanos españoles de Alicante, Murcia y de Almería se nos esté negando lo que dicen los técnicos que nos corresponden. Es un argumento muy básico, muy básico".

"Apelo a Castilla-La Mancha y, sobre todo, al Gobierno de España, que es el que tiene la máxima responsabilidad. A Castilla-La Mancha les pido que reflexionen, no necesito ni insultarles, ni acusarles de nada sin pruebas", ha añadido.

En todo caso, "el lunes voy a ver a la Ministra con voluntad de arreglar cosas, si es que aún se puede, después de todas las cosas que han dicho desde el Gobierno y que han hecho, como por ejemplo recortarnos injustificadamente 30 veces el trasvase Tajo-Segura", ha añadido.

A preguntas sobre la campaña gallega, ha expresado que "en la Comunidad Valenciana hemos salido de un procés pancatalanista", y no creo que en Galicia quieran "la peor mezcla posible entre nacionalismo y sanchismo".

"Yo estoy seguro que Galicia no va a querer políticos que deciden la educación de los hijos o subidas indiscriminadas de impuestos como el impuesto de la muerte, el Impuesto de Sucesiones, que afortunadamente con el PP no va a ver jamás la luz", ha respondido también.