Mazón pide cesar al subdelegado de Gobierno por comunicar "tarde y mal" el rechazo al permiso a la tractorada

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido el "cese fulminante" del subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, por comunicar "tarde y mal" el rechazo al permiso a la tractorada de los agricultores en la provincia.

Así se ha pronunciado el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante sobre las manifestaciones de los agricultores de este viernes, cuyo itinerario se modificó hacia carreteras secundarias para evitar el corte de las autovías A-7 y A-31.

En concreto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirmó este jueves, en una sentencia, la decisión de la Subdelegación del Gobierno de Alicante de modificar el itinerario de dos tractoradas de protesta, convocadas para este 16 de febrero, para evitar que invadan las autovías A-7 y A-31 a su paso por Alicante y sean desviadas hacia carreteras secundarias.

Mazón ha pedido "explicaciones inmediatas" a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, así como el "cese fulminante" del subdelegado por hacer las cosas "tarde, mal y generando una inseguridad a la que no tienen derecho".

"Tras 15 días desde que se solicitaron los permisos para poder democráticamente manifestarse para luchar por sus derechos, a seis horas de que se produjera esta concentración se denegaba y se impedía arbitrariamente el derecho a manifestación que tienen los regantes con toda la razón del mundo", ha aseverado.

El 'president' considera que esto genera "inseguridad y agravio", puesto que ha afirmado que "no hay precedente de algo así" y ha añadido que "no tiene otra consecuencia que la dimisión o el cese inmediato del subdelegado del Gobierno en Alicante y las explicaciones urgentes del insulto al más mínimo sentido común, decoro y empatía con un asunto tan grave como es la situación del campo".

El TSJCV dictó este jueves una sentencia que desestimaba los recursos de Asaja Alicante tras las resoluciones administrativas de la Subdelegación, adoptadas el 9 y el 12 de febrero, para modificar los itinerarios de las manifestaciones y que, de acuerdo con los magistrados, "están justificadas y se basan en informes de la Guardia Civil", que advierten de la "importante afectación al tráfico rodado" que podrían provocar dichas manifestaciones, e incluso un posible corte en ambas vías principales, las cuales soportan una "gran intensidad circulatoria".

Interpelado por si con sus declaraciones se refería a dicha sentencia, Mazón ha afirmado que habla de "la comunicación de la Delegación". "Según me trasladan los propios agricultores, se produjo anoche a última hora, seis o siete horas antes del proceso", ha precisado.

"La denegación del permiso, a última hora, está generando una falta de seguridad y una falta de respeto a las manifestaciones que se están produciendo ahora mismo, pues tenemos una especie de situación estrafalaria de la Guardia Civil, que tampoco tiene culpa de nada, pidiéndole los DNIs a los manifestantes, que hace 15 días que avisaron que se iban a manifestar con todo el derecho del mundo y con toda la justificación del mundo", ha enfatizado Mazón, que ha calificado la situación de "kafkiana".

El jefe del Consell ha insistido en que "no se puede contestar a seis horas una manifestación que se ha solicitado con quince días de antelación". "Es llevar al extremo y es llevar al abismo una manifestación planteada con responsabilidad, con tiempo, con sentido común y con toda la justificación de contenido. Me refiero a la decisión política de hacer las cosas tarde, mal y generando una inseguridad a la que no tienen derecho", ha reiterado.

Por otro lado, Mazón ha recalcado que no tiene que hacer "ningún llamamiento a la tranquilidad" para los agricultores, porque son "gente tranquila" y que "está demostrando que quiere hacer las cosas bien". "No es fruto de ningún arrebato, desde luego es fruto de una indignación de un Gobierno que no le está defendiendo", ha sostenido.

Asimismo, ha destacado que la Generalitat está "absolutamente a su lado" y ha señalado que comprenden "la situación de inseguridad" generada, a su juicio, "por una falta de atención básica por parte de la Subdelegación del Gobierno".