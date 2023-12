Mazón: "No perdonaremos ni un euro, pero la condonación de la deuda es un parche sin reforma de la financiación"

Insiste en que no habrá recortes y señala que la "batalla será dura y la vamos a pelear"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recalcado este miércoles que "no vamos a perdonar ni un solo euro que le corresponda a los valencianos", pero ha advertido de que hasta que no se aprueba una reforma del sistema de financiación la condonación de la deuda es "solo un parche".

Mazón se ha referido así en declaraciones a los medios preguntado por si la oposición de Vox a la condonación de la deuda pueda causar fricción con sus socios de Gobierno. Al respecto, ha insistido en que "no vamos a perdonar ni un solo euro que le corresponda a los valencianos: En ningún sitio, bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera", pero ha constatado: "Mañana nos pueden perdonar cuarto y mitad de deuda, pero sin un nuevo sistema de financiación seguiremos igual de mal y volveremos a tener los mismos niveles de deuda al cabo de un tiempo".

En ese sentido, ha criticado que el Gobierno central ha hecho "muchas declaraciones, muchas insinuaciones", pero "no ha puesto un plan encima de la mesa". "Hemos visto mucho pacto y mucha conversación bilateral con el Gobierno separatista catalán, pero no hemos recibido nada y hemos tenido una extraordinaria ocasión este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se nos planteara algo que beneficiará a la Comunitat Valenciana, y no ha sido así", se ha lamentado.

Mazón ha recalcado que el 70% de la deuda que tiene la Comunitat Valenciana "se debe a esta mala financiación y exigimos esa condonación, lo hemos dicho antes, durante y después de este proceso de amnistía, de este proceso de desigualdad y de este proceso de chantaje al que estamos asistiendo, pero a partir de ahí, si el Gobierno tiene algo que decir, que lo diga, porque parece que tenemos que responder a una propuesta que no sabemos y de la que tenemos la permanente sospecha de que se está hablando en un cuarto oscuro del separatismo".

Mazón ha recalcado que "lo más importante es un nuevo sistema de financiación que acabe con el menosprecio y con el farolillo rojo de la Comunitat Valencina de ser el último de la fila" y mientras tanto ha recordado que han propuesto medidas como mecanismos de compensación.

DÉFICIT

Asimismo, sobre el déficit que autoriza el Gobierno a las comunidades para el próximo año, ha apuntado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "se habló de un objetivo global" --el Ejecutivo lo situó en el 0,1% mientras que la previsión incluido en los presupuestos autonómicos lo eleva al 0,3%-- y "ahora vamos a empezar a trabajar en los próximos meses del año y ver cómo se concreta".

Al respecto, ha recalcado: "Esta batalla acaba de empezar y la vamos a dar hasta el final porque si lo que nos está planteando Pedro Sánchez son recortes a los valencianos después de años de recortes va a ser una batalla dura y la vamos a pelear". "No vamos a entrar en recortes así como así, no lo vamos a hacer", ha remarcado.

Mazón ha vuelto a criticar que "la falta de rigor" del Gobierno de España por obligar a los Gobiernos autonómicos a hacer sus presupuestos "a ciegas" por no dar "ni una sola instrucción ni una sola previsión" y ahora presentar "nuevos criterios en un momento en que los presupuestos están presentados en las Cortes y se ha acabado el plazo de enmiendas". "Tarde, mal, sin información y sin crédito", ha rechazado.