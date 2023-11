Mazón ofrece a todos los partidos una estrategia para "condicionar" los PGE a las necesidades de la Comunitat Valenciana

La oposición no se cree el ofrecimiento del 'president' al lanzarlo en un pleno de Les Corts contra la amnistía

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que en los próximos días convocará a todos los partidos de la Comunitat Valenciana para iniciar una ronda de diálogo en favor de lo que "necesita la sociedad valenciana". En esta línea, ha planteado iniciar una estrategia de todos los diputados autonómicos y estatales para "condicionar al menos los Presupuestos Generales del Estado (PGE)" a las necesidades de la Comunitat.

Mazón ha lanzado este anuncio en su turno de réplica al final del pleno monográfico en Les Corts contra la amnistía, convocado por Vox con el apoyo de su socio de gobierno en el Consell (PP).

Tras su discurso contra la amnistía y las réplicas de los cuatro grupos parlamentarios, el también líder del PPCV ha realizado una llamada a la unidad de toda la cámara y a trabajar por las necesidades de los valencianos a pesar de sus diferencias políticas.

"Les anuncio que en los próximos días, incluso mientras se tramita la ley de amnistía, exprimiremos los recursos que la ley nos dé y convocaré a todos los grupos políticos a una ronda de diálogo buscando unir esfuerzos en lo que aún nos importa a todos", ha expuesto.

También ha planteado una estrategia común de todos los parlamentarios autonómicos y estatales de la Comunitat Valenciana para "condicionar al menos los Presupuestos del Estado" a una distribución de inversiones estatales de acuerdo al peso poblacional, trabajando "conjuntamente" en enmiendas a los PGE.

Mazón ha planteado otras medidas como exigir desde la unidad "un calendario creíble" en el pago del Estado a la atención sanitaria a los desplazados o que el resto de partidos se sumen a la nueva Mesa del Agua de la Comunitat.

Además, ha propuesto iniciar contactos para renovar los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana con mandatos caducados y avanzar "al fin" en la recuperación del derecho civil valenciano.

"Espero su respuesta a este ofrecimiento y estoy convencido de que el pueblo valenciano también. Y no me malinterpreten: no es un ultimátum para hoy ni un reto que les lanzo", ha remarcado.

"ESPÍRITU NAVIDEÑO"

Desde la oposición, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que no se cree el ofrecimiento de Mazón, quien cree que "se ha imbuido del espíritu navideño", porque según él hacía lo mismo cuando presidía la Diputación de Alicante y luego no cumplía.

En este momento del debate, los representantes de Compromís han abandonado el hemiciclo porque previamente no le habían concedido la palabra al diputado Juan Bordera por alusiones y sí a la 'popular' Beatriz Gascó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, la síndica socialista, Rebeca Torró, ha cuestionado que Mazón diga que "quiere hablar de cosas que nos unan" en este pleno contra la amnistía.

"PRIMERO TIRAN LA GASOLINA Y LUEGO VIENE DE BOMBERO"

"Primero tiran la gasolina, luego lo incendian todo y ahora viene de bombero", ha ilustrado, tras lo que ha garantizado que el PSPV siempre estará "al lado de lo que haga avanzar la Comunitat Valenciana".

En su réplica, Mazón ha interpretado como un 'no' a su ofrecimiento las respuestas de PSPV y Compromís, pero ha insistido en su ofrecimiento. Según él, es un buen momento "aunque parece difícil" y es compatible rechazar la amnistía con llamar a la unidad.

"En los próximos días recibirán mi llamada", ha dicho. Además, ha preguntado a los socialistas si están dispuestos a trabajar por un "frente común" a favor de la ampliación del puerto de València, ante sus posiciones distintas en votaciones al respecto en Les Corts y en la Diputación de Valencia.