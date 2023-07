Mazón ve "muy razonable" que Ens Uneix se vote a sí mismo para presidir la Diputación: "No sé si hay un giro"

El líder del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha afirmado que es "muy razonable y entendible" que Ens Uneix haya cambiado este jueves de posición al anunciar que votará a su candidata para presidir la Diputación de Valencia, en lugar de apoyar al PSPV: "No sé si hay un giro o no, lo que me parece es muy razonable".

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas en Les Corts, que el partido del expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV, Jorge Rodríguez, haya anunciado que no dará apoyo ni al candidato del PP, Vicente Mompó, ni al del PSPV, Carlos Fernández Bielsa y que votará por su aspirante, Natàlia Enguix. Con un único escaño, Ens Uneix tiene la 'llave' para decantar el próximo ejecutivo de la corporación provincial al bloque PSPV-Compromís o al de PP-Vox.

Mazón, quien previsiblemente tomará posesión la próxima semana como 'president' de la Generalitat, se ha limitado a defender que es "muy razonable que un partido que concurre a las elecciones, cuando llega el momento de la investidura, decida apostar por sí mismo".

Tras mostrar su "profundo respeto" por todos los partidos que han logrado representación en la Diputación, ha insistido en que es "entendible" que un partido que obtiene un escaño piense que "uno mismo es el mejor".