Mazón se muestra "cansado del juego de la pancarta" y critica que la oposición lo use "para señalar electoralmente"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado este martes que se está "cansando un poco del juego de la pancarta como si fuera lo importante" en los actos contra la violencia de genero, y considera que la oposición recurre a el "simplemente para diferenciarse y para tratar de señalar electoralmente a otros".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios, después de que, en los actos de minuto de silencio celebrados este martes en el Ayuntamiento de València y Les Corts para condenar los últimos asesinatos machistas en Orihuela Costa (Alicante) y Castelló de la Plana, los diferentes partidos se hayan dividido en distintas pancartas.

"Me parece un juego que no es de recibo.", ha aseverado Mazón, que considera que "han perdido y están empezando a perder cualquier autoridad moral de hablar de estas cuestiones aquellos que han provocado la ley que acaba de rebajar la pena a los miembros de la Manada y no han tenido ni siquiera la decencia de pedir perdón".

A su juicio, también pierden la "autoridad moral" aquellos que "aún no han sido capaces de pedirle perdón a Maite, la niña que fue abusada en ese el seno de la Conselleria de Igualdad, en los centros de menores, por el exmarido de (la exvicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad) Mónica Oltra".

"En las Corts hace poco PP y Vox propusieron un cambio buscando la unidad, la unidad incluso con el propio gobierno de España. A otros parece que no les gusta que estemos unidos y buscan una diferenciación electoral. No me parece de recibo y me parece moralmente reprochable", ha insistido.