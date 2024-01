Mazón marca como objetivo alcanzar los 30 millones de turistas anuales en la Comunitat: "Vamos a por él"

Reclama la ampliación del aeropuerto de València y la segunda pista para el de Alicante: "No podemos soportar estos periodos de lentitud"

MADRID, 25 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Nacho Fuertes)

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha marcado como objetivo del Gobierno valenciano alcanzar la cifra de 30 millones de turistas anuales en la Comunitat Valenciana: "No es algo que no está al alcance de nuestra mano, sino que vamos a por él". Además, ha destacado que la autonomía, un destino turístico "de primera magnitud que aspira a ser todavía más", "lucha y compite en la Champions League del turismo internacional".

En declaraciones a los medios este jueves en la segunda jornada de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en Madrid, el jefe del Consell ha asegurado que eso mismo "implica una importante responsabilidad", pero ha defendido que el sector empresarial "sabe trabajar y hacer las cosas bien". "Estamos en un momento dulce, pero tenemos que seguir siendo responsables", ha señalado.

Mazón ha avanzado que los tres aeropuertos de la Comunitat Valenciana van a contar "con nuevas líneas y conexiones" y ha subrayado que con ello el objetivo de alcanzar la cifra de 30 millones de turistas "no es que no está al alcance de nuestra mano, sino que vamos a por él". "La Comunitat Valenciana lucha y compite en la Champions League del turismo internacional", ha resaltado.

Precisamente, con el propósito de "no morir de éxito", ha exigido al Gobierno de España la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche y la ampliación del de Manises (Valencia) "lo antes posible".

Para ello, ha reclamado al Ejecutivo que "no tarde tanto" como lo ha hecho con la ampliación del Puerto de València o con conectar a la Comunitat Valenciana en alta velocidad "con el resto de España". "Estos periodos de lentitud no los podemos soportar, porque, si no, no podremos seguir ofreciendo nuevas glorias turísticas a España, que es lo que más nos gusta", ha finalizado.

"SER TODAVÍA MÁS"

En este contexto, Mazón ha insistido en que la sostenibilidad es "compatible con nuestro sol y playa y con el turismo de interior". "Todos crecen y cada vez hay más gente que viene a la Comunitat Valenciana", un destino turístico "de primera magnitud que aspira a ser todavía más".

Así, ha resaltado que durante el 2023 la autonomía "lo ha hecho francamente bien", puesto que ha "incrementado el número de turistas" hasta "los cerca de 29 millones" y el gasto también "se está incrementando".

En cualquier caso, ha reivindicado que la Comunitat Valenciana sabe "compatibilizar" entre turismo de calidad y turismo de cantidad y ha especificado respecto a esta cuestión "no hay que elegir" entre uno y otro. "Sabemos combatibilizar los dos, nuestro turismo es sostenible y cada vez más", ha añadido.

De hecho, ha asegurado que la Comunitat "va a por la sostenibilidad" y para ello ha iniciado una estrategia para ser "la primera región española con el certificado oficial de sostenibilidad". "Esto no lo regalan", ha avisado.