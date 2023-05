Mazón llama a no dividir el voto a una semana de elecciones: "Nos hemos ganado el cambio a pulso"

Proclama ante Feijóo que "el cambio empieza en la plaza de toros de Valencia"

El candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha llamado a "no dividir el voto" en las elecciones autonómicas y municipales. ""El cambio empieza aquí: en la plaza de toros de Valencia y en la Comunidad Valenciana (...) Nos lo hemos ganado a pulso", ha manifestado, y ha prometido que si gana en el 28M no será un 'president' "que no se calle ni se rinda".

A una semana de los comicios, Mazón ha intervenido este domingo en el acto central de campaña del PPCV en la plaza de toros de València, donde le ha arropado el jefe de los 'populares, Alberto Núñez Feijóo, ante unas 12.000 personas, tras la intervención de la alcaldable Mª José Catalá.

Mazón ha rogado "no dividir" el voto el 28M porque, ha avisado, "la división aleja el cambio que necesitamos". "Es lo que nos hemos ganado a pulso", ha manifestado, y ha insistido en que solo el PP puede "protagonizar el cambio" porque "abre los brazos a todo el mundo" incluso a los que no saben a quién votar.

A los delegados del 'sanchismo' les da pánico que hablemos de España cinco millones de españoles siendo españoles", ha enfatizado, y ha augurado que "el 28 de mayo tendremos un presidente de facto y seguirá habiendo un presidente de Falcon".

El candidato del PPCV vuelto a cargar contra el "infierno fiscal" de la Comunitat y ha reiterado que una de sus primeras medidas si gobierna será eliminar el "impuesto a la muerte", el de sucesiones. Además, ha reafirmado su defensa de la "sanidad pública".

FEIJÓO CELEBRA LA "INYECCIÓN DE MORAL" PARA EL PP

Por su parte, Feijóo ha ensalzado a Mazón y a Catalá en su discurso y ha hecho hincapié en que "el cambio" empieza en la Comunitat Valenciana. Ha recordado que hace 14 años protagonizó un mitin en la plaza de toros de Pontevedra y ha celebrado que la de València "irradia alegría" este domingo.

"No vamos a olvidar este esfuerzo de movilización en el ecuador del cambio en esta campaña", ha prometido ante una plaza de toros "llena hasta la bandera" que cree que demuestra una "inyección de moral" para el PP.

Feijóo ha ensalzado a Mazón como un candidato "fuerte" y le ha agradecido que haya sido "capaz de llenar la plaza de toros". Es más, ha asegurado que los expresidentes José Mª Aznar y Mariano Rajoy le dijeron que si lograban llenar este coso "le irá bien".

"Veo ilusión, movilización y ganas de ganar", ha proclamado, y ha sacado pecho del PP como un partido movilizado, abierto y "cada vez más enganchado".

Sobre València, Feijóo ha defendido que "debe recuperar el protagonismo que tuvo en Europa". "Valencia se escribe con 'v' de victoria y con una mujer al frente: María José Catalá", ha recalcado, tras lo que ha celebrado todo lo que ha aprendido en la Comunitat Valenciana como "el tardeo, una cosa muy sorprendente".

Por contra, ha cargado contra el mitin del PSOE que protagonizó este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "estuvo en Valencia y no habló de las tres cosas fundamentales para esta tierra: la financiación autonómica, el agua y el Corredor Mediterráneo".

"Votemos por Valencia, por la Comunidad Valenciana y por España", ha reivindicado en una llamada a concentrar el voto en el PP, ya que ha hecho notar que a este mitin ha acudido "gente que no votó al Partido Popular en 2019".

Y ha alabado a sus compañeros Mazón y Catalá, afirmando que el primero será un 'president' "con altura" y la segunda la alcaldesa que necesita València.

CATALÁ: "VALENCIA SE HA CONSTRUIDO CON OJOS DE MUJER"

Como candidata a la Alcaldía de València, Mª José Catalá ha ensalzado a "la Valencia líder, soñadora, la que no tiene miedo de ganar elecciones" y a la exalcaldesa Rita Barberá proclamando que "Valencia se ha construido con ojos de mujer y va a volver a hacerlo". Ha llamado al "voto útil" y ha prometido que si gana será la alcaldesa de una ciudad que "será el talismán para que Alberto Núñez Feijóo gane las elecciones".

"Hemos venido porque sabemos que nuestro partido nos necesita para derrotar al 'sanchismo'", ha proclamado, y ha pedido "acabar con la pereza" en València y que la ciudad sepa "plantar cara y pisar fuerte". "No queremos un presidente 'blandiblú', ha dicho sobre el candidato socialista a revalidar la Generalitat, Ximo Puig.

Catalá ha pedido recuperar las "señas de identidad de Valencia" y ha hecho hincapié en que la capital del Turia sabe "plantar cara y pisar fuerte". "Nuestra tierra nunca ha sido débil", ha proclamado, por lo que ha rogado "una Valencia líder, soñadora, con ambición de seguir ganando elecciones y seguir contribuyendo a España".

Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha llamado a que "el Partido Popular frene la pena más grande que tiene España: el sanchismo". "Tenemos el cambio muy cerca, quedan siete días, no pararemos hasta llevarte a La Moncloa", ha dicho a Feijóo, "un hombre sensato que ha demostrado que tiene sentido común".