Mazón exige a Sánchez una "explicación inmediata" sobre si tiene una "agenda oculta con el separatismo"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que dé una "explicación inmediata" sobre si tiene una "agenda oculta con el separatismo", además de acusarle de no querer decir "lo que de verdad está negociando".

Así se ha expresado este viernes el también presidente del PPCV, en declaraciones a los medios en la inauguración de Alicante Gastronómica en Fira Alacant, al ser preguntado por el rechazo del Congreso a la investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la segunda votación.

Mazón lo ha calificado como una "muy mala noticia", puesto que ha destacado a Feijóo como "el único que está comprometido con la financiación que necesita la Comunitat Valenciana, el único que se ha comprometido con un pacto del agua que garantice agua a Comunitat Valenciana y el único que se ha comprometido con el futuro de la cerámica en Castellón". "Todo lo que no sea eso no es bueno para Comunitat Valenciana y, por tanto, no es bueno para España", ha valorado.

Además, ha urgido a Sánchez a dar "una explicación inmediata de si hay o no hay una agenda oculta con el separatismo", al tiempo que ha acusado al presidente en funciones de "esconderse" durante la investidura de Feijóo porque "no quiere decir lo que de verdad está negociando"

"O no se atreve, o no sabe, o no puede, o no quiere o todo junto. Urge una explicación inmediata de si hay o no hay una agenda oculta del presidente del Gobierno con el separatismo. Esto es lo primero que urge ahora, lo más importante", ha sostenido Mazón.

"SÁNCHEZ ESTÁ FUERA DE PLAZO"

En la misma línea, ha insistido en que Sánchez está "fuera de plazo", pero ha reiterado la reclamación para que "de manera urgente" el líder del PSOE diga "qué se está negociando a espaldas de los españoles y si hay o no agenda oculta, y de qué va".

"Tenemos derecho a saberlo. Todo lo que no sea eso no tiene nada que ver con lo que nos están queriendo hacer ver con cortinas de humo, a las que ya estamos acostumbrados por otro lado", ha aseverado.

Igualmente, Mazón ha augurado que deberán "pelear por la Constitución, por la convivencia, por lo que en justicia le corresponde a la Comunitat Valenciana y por la ausencia de chantajes".