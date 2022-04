Mazón (PP) exige "dignidad" tras la petición de imputación de Oltra: "En política la coherencia es muy importante"

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha considerado que, tras la petición de un juez de imputar a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por el caso de supuesto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada, tanto ella como el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig tienen "un problema de coherencia y de dignidad".

"En la vida política la coherencia es muy importante", ha aseverado Mazón en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, al tiempo que ha remarcado que en todo este asunto "no hay más víctima que la menor" que sufrió abusos, sobre lo cual "no cabe duda porque hay sentencia firme".

El líder 'popular' ha agregado, en referencia a acciones pasadas de Oltra cuando estaba en la oposición, que él no se va a poner una camiseta con la cara de la vicepresidenta boca abajo ni con la leyenda 'Se busca'. "Pero cuando otros lo hacían, ahora parece que tienen un problema de coherencia", ha reprochado.

Mazón ha precisado que "el máximo responsable" de las políticas de protección a menores en la Comunitat Valenciana es también Ximo Puig, por lo que han insistido en que el 'president' y la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas "son los que deberían tomar nota". "Yo lo que les ofrezco es un espejo para que miren lo que decían, con casos que han acabado en nada, y lo que les está pasando ahora a ellos".

Además, ha considerado que el problema de los servicios sociales va más allá porque "han colapsado".

Por todo ello, ha reiterado a Puig su petición de "digniad" y de que "asuma su responsabilidad en base al discurso que hace no tanto mantenía". En cuanto a una posible dimisión de Oltra, ha dicho que es su decisión, pero ha apostillado: "A mí no me hubiera ocurrido esto desde el punto de vista de la coherencia y la dignidad".