Mazón ensalza el carácter "alegre y hospitalario" de la Tomatina: "Representa la sonrisa que lanzamos al mundo"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha participado este miércoles en la fiesta de la Tomatina de Buñol, donde ha ensalzado el carácter "abierto, alegre, acogedor y hospitalario" de la tradicional batalla roja, que cumple este año su 76 edición.

"La Tomatina representa la sonrisa que desde la Comunitat Valenciana lanzamos al mundo", ha señalado el 'president', que ha explicado que lo que empezó como una "gamberrada" hace muchos años, se ha convertido "en un momento maravilloso que transciende fronteras y llega a todo el mundo".

"Me siento un privilegiado por haber podido venir", ha apuntado Carlos Mazón. El tjefe del Consell ha estado acompañado por la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz; y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; junto a los que ha visitado el campo de fútbol de la localidad, donde estaban los camiones que han transportado los tomates y se ha subido a uno de ellos.

"La alcaldesa me ha dicho si tenía lo que había que tener para subirme al camión. Y entonces no he tenido más remedio que decirle: 'aguántame el tomate'", ha bromeado Mazón, quien ha explicado que se ha subido al vehículo y ha tenido una sensación espectacular".

A este respecto, Carlos Mazón ha expresado que se ha sentido "un privilegiado" al haber podido ir a Buñol a "disfrutar" de su fiesta y ha reconocido que ha acertado subiéndose a ese camión. "Pocas veces podemos demostrar el carácter abierto, alegre, acogedor, hospitalario, como símbolo de la Comunitat", ha subrayado.