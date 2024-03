Mazón dice que no le corresponde a él hacer valoraciones del 'caso Koldo' "y sí al Gobierno de España y al PSOE"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado, al ser preguntado por su opinión sobre el denominado 'caso Koldo', que no le corresponde a él hacer unas valoraciones que sí deben hacer "el Gobierno de España y el Partido Socialista".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell --que ha asistido a la inauguración de las obras de la Plataforma Intermodal de Parc Sagunt II-- al ser interrogado por los medios por la causa en la que está investigado el exasesor del que fuera ministro de Transportes el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, y que ha llevado a la expulsión del PSOE del político valenciano.

"Yo no suelo hacer valoraciones sobre asuntos que están bajo secreto de sumario", ha aseverado el 'popular' Carlos Mazón, quien ha apostillado: "No me corresponde a mí hacer las valoraciones que sí que les corresponden al Gobierno de España y al Partido Socialista".