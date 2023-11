Mazón "no descarta" ninguna medida de "respuesta pacífica" contra amnistía y Barrera insiste en una marcha institucional

El jefe del Consell, tras la petición del PSPV de reprobar a Llanos Massó (Vox): "Al que hay que reprobar es al presidente del Gobierno"

El 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que "todas las medidas de respuesta pacíficas, constitucionales y serenas" para mostrar su rechazo contra la amnistía "están abiertas". "No descartamos nada", ha sostenido, mientras que el presidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, de Vox, ha reiterado su petición de que el Consell convoque una manifestación institucional.

Mazón, en declaraciones a los medios durante su participación en la concentración convocada por el PPCV en Alicante, ha resaltado que se podrán en marcha "todas las medidas de respuesta pacíficas, constitucionales y serenas": "La de la calle, la del Parlamento, la de Les Corts, la de los jueces, la de las instituciones democráticas".

"El primero que ha roto los límites ha sido Pedro Sánchez --presidente del Gobierno en funciones--, y nosotros vamos a responder proporcionadamente con todas y cada una de las competencias que nos den dentro de la ley, no fuera; dentro de la Constitución, no fuera; dentro de nuestro Estatut y dentro de la igualdad, que no fuera", ha defendido, y ha proclamado: "¡Vamos a por todas! Con una gran sonrisa de Constitución, pero apretando los dientes de la determinación de nuestros principios".

Preguntado por su petición de que el Consell convoque una manifestación institucional contra la amnistía, Vicente Barrera ha afirmado que, "si Mazón finalmente convoca", estarán para "apoyar esa convocatoria". No obstante, ha valorado que "esto no va de partidos".

"Estamos aquí como ciudadanos libres que queremos demostrar nuestra solidaridad ante cualquier convocatoria contra la ruptura de la unidad de España y contra la ruptura de nuestra convivencia", ha resaltado, y ha aseverado que "no va de partidos". "No va de Mazón, no va del PP, no va de Vox", ha apostillado.

En este sentido, ha insistido que desde Vox no quieren "ningún protagonismo". "Solo queremos defender a los valencianos y a los españoles del golpe de Estado que se está perpetuando", ha expresado.

"NO DEBERÍA SER NI PRESIDENTE NI DEL GOBIERNO"

Sobre la solicitud del PSPV-PSOE de reprobar a Llanos Massó (Vox) como presidenta de Les Corts Valencianes tras participar este viernes en una concentración ante la sede de los socialistas de Castelló de la Plana, Carlos Mazón ha considerado que "deberían pedir la reprobación de Pedro Sánchez".

"Al que hay que reprobar es al presidente del Gobierno, que no debería ser ni presidente ni del Gobierno", ha insistido, y le ha acusado de "llevar ninguneando demasiado tiempo ya a esta tierra, a la Comunitat Valenciana". "Y ahora, una vez más, todo por el poder", ha agregado.

Finalmente, ha enviado un mensaje a "todos los españoles, a los socialistas, a los que no son socialistas, a los que nos han votado y a los que no lo han hechos, a los que tienen el ánimo y las ganas de defender la Constitución": "Sepan que estamos en un momento clave".

En este punto, ha reiterado que se dirige a "todos, sin excepción", y ha hecho una mención específica al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.