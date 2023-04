Mazón defiende que la causa por supuestos delitos fiscales a su candidato en Orihuela es "un asunto contable"

Vegara afirma no tener "ninguna noticia" sobre una posible apertura de juicio oral y dice que el caso se archivó en 2015

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha defendido que la investigación por supuestos delitos fiscales al candidato del PP en Orihuela (Alicante), Pepe Vegara, es un "asunto administrativo contable" y ha rechazado que tenga que ver "con la corrupción, ni con el ejercicio de ningún cargo público".

Así se ha expresado este viernes Mazón durante su visita a Orihuela con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y con el candidato del PP a la Alcaldía de Orihuela, Pepe Vegara, al ser preguntado por los medios por la información adelantada por 'El Plural' sobre el supuesto procesamiento de Vegara en una causa relacionada con la gestión de una ITV y otra mercantil.

De acuerdo con esta publicación, la Fiscalía ya habría enviado escrito de acusación por los delitos contra la Hacienda pública por fraude al impuesto de sociedades y fraude en el IVA y ha solicitado la apertura de juicio oral contra Vegara y varias personas más.

Al respecto, Mazón ha defendido que se trata de "un tema administrativo, fuera de la política y de hace más de doce años". Cuestionado por si se le pedirían responsabilidades desde el partido en caso de que se le abriera juicio oral, ha resaltado que los estatutos del PP "son claros y son los de siempre".

"Es una cosa bastante distinta, no tiene nada que ver con corrupción, ni con el ejercicio de ningún cargo público ni nada de esto. Es un asunto administrativo contable de hace 12 años", ha insistido.

En este sentido, Mazón ha pedido explicaciones al 'president' de la Generalitat y candidato del PSPV-PSOE a la reelección, Ximo Puig, sobre "el alcalde condenado de Beniferri, que se presenta de nuevo, o los dos procesados de Los Montesinos y Benejúzar". "No hemos tenido ninguna explicación. Esas son las que estoy esperando yo, porque sí tiene que ver con la actividad política", ha resaltado.

"EL CASO ESTABA ARCHIVADO"

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Orihuela se ha mostrado "sorprendido" con la información publicada. "En 2011, nosotros tuvimos una denuncia por parte de Hacienda y la última noticia es que en 2015 se había archivado el caso. Si ahora lo reabren o no, no lo sé, la última noticia es que el caso estaba archivado", ha afirmado. Además, ha señalado que no cree que se abra el juicio oral porque no tiene "ninguna noticia sobre eso".

Preguntado sobre si cree que se trata de una campaña de desprestigio, Vegara ha aseverado: "Blanco y en botella suele ser leche". "No sé exactamente de dónde viene esa información, pero en 2011 estuve todo el año sin ir a la empresa, porque me operaron del corazón. La última noticia es que el caso estaba archivado", ha reiterado.