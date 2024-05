Mazón defiende la ley de Concordia y atribuye el informe de la ONU a una filtración

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha manifestado que desconoce el informe de la ONU en relación con las "leyes de la concordia" que promueven PP y Vox en tres autonomías, entre ellas la valenciana, y que ha visto una noticia de una "posible filtración de un posible informe" que entiende que "en ningún caso es sobre la ley valenciana".

Mazón ha respondido así, en declaraciones a los periodistas en el Palau de la Generalitat, al ser preguntado por el escrito de la ONU en el que insta al Gobierno español a adoptar "las medidas necesarias" en relación con las leyes sobre la memoria democrática impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, para garantizar "la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos".

El president ha indicado que desde que accedió al Gobierno valenciano "se han iniciado 422 exhumaciones provocadas por la violencia de la dictadura franquista" y ha defendido que la proposición de ley de Concordia valenciana, actualmente en tramitación en Les Corts, "consolida y blinda los derechos de todas las víctimas" de dicha dictadura e "incorpora nuevos derechos" a otras víctimas de violencia política que "también tienen derechos".

A su juicio, ante "unas supuestas filtraciones de un supuesto informe", entiende que la ONU, "en ningún caso, ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana".

Mazón ha insistido en que desconoce la existencia del informe de la ONU y que cree que "hay una filtración a algunos medios de comunicación".

En cualquier caso, de existir, "estoy convencido de que (la ONU) no se ha leído la ley valenciana y no conocen el caso de la Comunitat Valenciana, donde yo ya he firmado 422 exhumaciones", de derechos contra la dictadura franquista, de manera que "obras son amores y no buenas razones".

"La concordia -ha defendido- es conferirle también derechos a otras víctimas de violencia política que también ha habido en España y también tienen derechos".

"A partir de ahí, si hay alguna filtración sobre un informe, no me ha parecido ver nada entre comillas sobre la ley valenciana, que busca la concordia, blinda los derechos y que respeta los plazos", además de mejorar la asignación presupuestaria.