Mazón culpa a Puig del rechazo del TS al "mayor hachazo" contra el Tajo-Segura: "Ya lo avisamos"

El presidente de la Diputación de Alicante y candidato del PPCV a presidir la Generalitat, Carlos Mazón, ha echado la culpa al 'president', Ximo Puig, del rechazo del Tribunal Supremo (TS) al recurso presentado por el Consell contra el "mayor hachazo" al trasvase Tajo-Segura. "Ha ocurrido lo que avisamos, nos han tumbado las primeras medidas cautelares", ha aseverado, y ha denunciado que Puig no haya querido aliarse con él para defender el agua.

Así ha valorado la decisión del TS de desestimar la petición que había presentado la Generalitat para que se acordara la suspensión cautelar del escalonamiento de los caudales ecológicos del Tajo para los años 2026 y 2027 establecidos en el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. Presidencia ya avanzó este miércoles que lo recurrirá.

Mazón, tras una reunión con empresarios en València, ha recordado que la Diputación está a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre su recurso contra "el hachazo ante el que Puig calló", al abstenerse la Generalitat en el Consejo Nacional del Agua del pasado noviembre.

"NOS HAN QUITADO LA RAZÓN PARA EL FUTURO"

Ha afeado al 'president' que recurriera los caudales ecológicos y no "el hachazo que ya estamos sufriendo" en el trasvase. "Nos han quitado la razón para el futuro", ha advertido, aunque ha remarcado que "vamos a ver que pasa" con el recurso presentado por la Diputación que lleva su firma.

Además, Mazón ha recordado que propuso a Puig una reunión para "ir de la mano", como presidentes de la Diputación y la Generalitat, en la defensa del trasvase y él "no quiso escuchar ni siquiera estudiarlo".

"¿Cómo puede ser que un presidente de la Generalitat ante el mayor hachazo se haya abstenido en el Consejo Nacional del Agua? ¿Por qué no da una explicación? ¿Por qué no ha querido sentarse conmigo para ir de la mano para defender nuestra tierra?", ha abundado, y ha recordado que el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), sí quiso reunirse con él. "No tiene un pase", ha zanjado.