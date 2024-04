Mazón critica en Bruselas un "desequilibrio excesivo" entre el discurso medioambiental y la realidad agrícola

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha criticado este miércoles en Bruselas que el "desequilibrio" entre el discurso medioambiental y la realidad de los agricultores ha sido "excesivo" y ha advertido a la Comisión Europea de que "no vale con querer limpiar nuestra conciencia con un discurso medioambiental imposible de cumplir".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras su intervención en el evento 'Cultivar el futuro: retos y soluciones para la agricultura regional europea' que se ha celebrado en la sede del Parlamento Europeo en la capital belga y que ha contado con la participación de los eurodiputados José Manuel García-Margallo y Juan Ignacio Zoido. En el marco de su visita, también se ha reunido con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

"Necesitamos una Europa que adapte su normativa a la realidad, porque a costa de limpiar nuestra conciencia vamos a acabar quedándonos sin la agricultura y necesitamos equilibrio, no falsa demagogia; necesitamos una Comisión Europea que se dé cuenta de que se ha equivocado a la hora de ejecutar sus políticas agrícolas", ha incidido el presidente valenciano.

Mazón ha reclamado que la UE "deje de ser contradictoria con la agricultura" y, en referencia a las protestas de los agricultores, ha señalado que no es solo que sus reivindicaciones sean "justas" sino que también son "desesperadas".

"Necesitamos una Comisión que entienda que el agua es de todos, que ejecute controles en puertos y fronteras para los que vienen de fuera jugando con una ventaja extraordinaria que es imposible de sostener. Necesitamos una Europa que vea la agricultura como una prioridad y no como una molestia o estorbo", ha agregado.

Asimismo, ha destacado que la Comunitat Valenciana es parte de la "huerta de Europa" y ha recordado que gracias a ella se ha logrado salvar la "escasez de alimentos", pero ha advertido también de que se enfrenta a "un gran número de obstáculos y dificultades excesivas".

"Venimos a decir que no es que otra Europa sea posible, sino que ya es necesaria. Europa no es consciente todavía de que tiene un problema muy serio con su propio futuro, que es el futuro de la agricultura y del sector primario. Queremos que nos trate a nosotros como trata a los que vienen de fuera porque no podemos tolerar seguir en esta situación de desequilibrio", ha apostillado Mazón.