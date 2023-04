Mazón no ve credibilidad a los anuncios de Puig y le acusa de "prometer lo que no ha sido capaz de hacer en 8 años"

El presidente del PPCV y candidato de este partido a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al 'president' y candidato del PSPV-PSOE a la reelección, Ximo Puig, de "prometer todo lo que no ha sido capaz de hacer en ocho años", por lo que no ve "credibilidad" en los anuncios.

Así se ha expresado este lunes Mazón en Mutxamel (Alicante), tras visitar las instalaciones de la organización Cámara Solidaria-Alicante Gastronómica Solidaria, al ser preguntado por los periodistas por los anuncios del 'president' de la Generalitat.

"Después de ocho años sin hacer nada, empezar a prometer todo lo que no se ha sido capaz de hacer en ocho años, comprenderá que la credibilidad a mí no se me antoja la más importante ni adecuada", ha afeado Mazón.

En este contexto, ha acusado a Puig de ser "incapaz de poner en marcha hospitales y solo es capaz de anunciar maquetas de hospitales; incapaz de poner en marcha una sola vivienda social en toda la Comunitat Valenciana y ahora anuncia un plan de vivienda".

"Los nuevos anuncios para los malos estudiantes, que durante ocho años no han hecho absolutamente nada en ninguna de estas materias", ha aseverado Mazón.