Mazón avisa a los posibles autores del fuego de Montitxelvo: "Si es provocado, vamos a ir a por ellos"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido "esperar al final de la investigación" sobre la causa que podría haber provocado el inicio del incendio forestal de Montitxelvo (Valencia) --que ha quemado hasta el momento 2.500 hectáreas en un perímetro de 60 kilómetros--, aunque ha considerado que, si se concluye que el fuego ha sido provocado, el autor no ha sido "un amateur ni de un gamberro", sino "alguien que sabe de fuego o algunos que saben de esto".

"Yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos", ha garantizado el jefe del Consell en declaraciones a los medios a última hora de este sábado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

En este sentido, Mazón ha indicado que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, les ha trasladado que la investigación "no descarta que --el inicio del fuego-- sea una causa provocada" y, en todo caso, ha pedido "esperar" a que concluya.

Bernabé ha confirmado este sábado que la Guardia Civil baraja el factor humano como principal hipótesis del inicio del fuego. De hecho, ha concretado que la Benemérita ha tomado declaración a varios testigos y ahora trata de esclarecer si ha sido una causa intencionada o accidental.

No obstante, Mazón ha asegurado que, "desde luego", si se determina y concluye que el fuego ha sido provocado, "no ha sido un amateur ni un gamberro", sino que se trata de "alguien que sabe de esto, alguien que sabe de fuego o algunos que saben de esto". "Yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos", ha zanjado.