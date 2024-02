Mazón apoya a los agricultores, "un sector que está muy castigado" y "muy mal defendido" por Gobierno y Comisión Europea

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores, que conforman un sector "que está muy castigado, que está muy olvidado y que está muy mal defendido en estos momentos por las autoridades nacionales y europeas".

Así se ha pronunciado Mazón preguntado por las protestas de agricultores y ha respaldado las que se producen en el marco de la legalidad. Preguntado sobre la diferencia entre las entidades convocantes de las diferentes protestas, el 'president' ha señalado que las "manifestaciones que pueda realizar cada uno, insisto que ahí está el libre derecho a cada uno manifestarse como entienda siempre que respete la ley".

"Pero a mí más que diferenciar entre unos grupos u otros, lo que sí que me preocupa es que todos juntos tenemos un grave problema con una falta de atención de la Unión Europea y un grave problema con una falta de reivindicación de nuestros derechos por parte del Gobierno de España", ha agregado Mazón, que ha acusado al ejecutivo central de "no tomarse en serio ni la reciprocidad, ni los costes, ni las necesidades que tiene" el sector.

El jefe del ejecutivo valenciano ha resaltado que desde la Generalitat han aumentado "las ayudas a los seguros", y que "por fin" están "reivindicando el agua que corresponde en toda la Comunitat Valenciana".

"Necesitamos a un Gobierno de España que realmente apriete y reivindique en Bruselas. No puede ser que sigamos con estas normas de la PAC que se niegan a poner en marcha el Fondo Extraordinario para esta crisis. No puede ser que el Gobierno de España no esté obligando en estos momentos a la igualdad de trato a los productos de fuera que a los que estamos trabajando aquí en la Comunitat Valenciana. Esto es un esfuerzo de todos", ha manifestado.

Mazón ha señalado que el martes se reunirá con ellos y les trasladará "una vez más" el "trabajo que por otra parte es diario" que realiza la Generalitat.