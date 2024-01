Mazón anuncia la creación de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas en la Comunitat Valenciana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la creación de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas que decidan instalarse en la Comunitat Valenciana, tras la propuesta de Junts de incentivar en materia fiscal a las empresas que tengan su sede en Cataluña y poder sancionar a las que trasladaron su sede de Cataluña por el 'procés' y no regresen.

Así lo ha avanzado este viernes el jefe del Consell durante su discurso en el cóctel de año nuevo de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), con sede en Alicante.

Mazón ha recalcado que desde la Generalitat trabajarán "atendiendo a todas las problemáticas" y ha apuntado que hay "alguna nueva que no esperaba sufrir", como a su juicio son las "amenazas a empresas que quieren libremente instalarse en la Comunitat Valenciana".

"No es tolerable, no puede ocurrir, porque va contra la propia esencia de la UE, contra el libre tráfico de mercancías, de personas y contra el libre establecimiento de empresas. Esto en la España de hoy no es tolerable, no tiene un pase", ha aseverado.

En este contexto, ha anunciado que, para las empresas que decidan instalarse en la Comunitat Valenciana, la Generalitat pondrá en marcha la creación de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas que se establezcan en tierras valencianas.

"LIBERTAD EMPRESARIAL"

"Lo pondremos en marcha para garantizar la equidad, la libre circulación y libertad empresarial, que es la antesala de empleo y de cohesión social", ha subrayado.

Previamente, en un acto de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), al ser preguntado por este asunto por los medios de comunicación, Mazón ha sostenido que no van a "tolerar que se atente contra la libertad de tráfico, de establecimiento, de circulación, de mercancías, personas y contra el establecimiento de empresas".

"No lo vamos a tolerar y vamos a poner todos los mecanismos que estén a nuestra disposición, los legales por supuesto, hasta sus últimas consecuencias", ha aseverado, al tiempo que desarrollen la nueva oficina prevista.