Mazón afirma que la Generalitat se está armando jurídicamente contra el "salvaje atentado a la legalidad" de la amnistía

Asegura que hay unidad de acción en el Consell respecto a la condonación de la deuda: "No vamos a permitir ser ni una milésima de céntimo menos que nadie"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles, antes del inicio de la investidura de Pedro Sánchez, que el gobierno valenciano se está "armando jurídicamente" para decidir si presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, con el objetivo de "tener el mayor nivel de garantías". Ahora bien, ha remarcado que la Abogacía de la Generalitat todavía está estudiando la posibilidad de presentar ese recurso al Tribunal Constitucional.

"Vamos a armarnos suficientemente como para que todas las armas del estado de derecho, la Constitución y el Estatut d'Autonomia nos permitan defender la igualdad de los valencianos respecto al resto, no pegando patadas a la ley todos los días y poniendo en entredicho la separación de poderes como están haciendo los demás. Yo no voy a hacer lo mismo, porque entonces no tendría capacidad ni autoridad para criticar este salvaje atentado al principio de legalidad", ha declarado tras participar en un foro de municipalismo en València.

Mazón ha insistido en que, "en cualquier caso", el Consell recurrirá a todos los instrumentos que permita la ley para defender la igualdad de los valencianos, mientras "otros se están saltando todos los límites". "La defensa de la Constitución se tiene que hacer a través de los canales constitucionales, exactamente al contrario de lo que está haciendo Pedro Sánchez", ha recalcado.

Respecto a la investidura, ha remarcado que no le corresponde a él valorarla porque "afortunadamente, cientos de miles de ciudadanos de la Comunitat Valenciana están saliendo a la calle todos los días" para protestar contra las cesiones a los partidos independentistas catalanes: "Nos están marcando el camino, nos están diciendo cuál es la referencia moral, social y legal".

MANIFESTACIONES SIN "CORTAPISAS"

"Es la hora de la ciudadanía, no voy a decir a la gente lo que tiene que pensar, solamente voy a favorecer sus canales de participación --ha abundado--. Es la hora de la calle, de la gente, de la democracia, de la Constitución. Afortunadamente, la Comunitat Valenciana está calificando muy bien lo que está ocurriendo todos los días y yo me voy a encargar de que lo pueda seguir diciendo en libertad, sin ningún tipo de cortapisas".

Por otro lado, preguntado por la posición de Vox en contra a la condonación de la deuda autonómica, el también líder del PPCV ha asegurado que no ha "escuchado" a ningún representante de su socio de gobierno mostrarse en contra de esta quita plasmada en los acuerdos de investidura del PSOE con ERC y Junts. "Absolutamente (que hay unidad de acción), que no quepa la menor duda", ha aseverado.

"Sí tengo claro que el Consell al pleno va a defender sus derechos en cualquier foro, de cualquier manera, y que no vamos a permitir ser menos, ni una milésima de céntimo menos que nadie. Esto lo puedo garantizar", ha enfatizado, para reiterar que "si hay cualquier tipo de prebenda, compensación o injusticia a favor de algunos, la Comunitat Valenciana ejercerá toda su reivindicación".