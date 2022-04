Mazón acusa a Puig de "poner en riesgo" el turismo de la Comunitat Valenciana en Semana Santa por "desidia"

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha denunciado este jueves que la "desidia" del jefe del Consell, Ximo Puig, "pone en riesgo el turismo de la Comunitat Valenciana en Semana Santa".

Mazón se ha pronunciado en estos términos en Tavernes de la Valldigna (Valencia), donde ha comprobado el "mal estado" de las playas y se ha reunido con afectados por la regresión del litoral, entre ellos representantes de Mediterránea -plataforma que abarca a afectados de todo el litoral; SOS Platja de Tavernes de la Valldigna; Defensa de las playas del norte de Dénia; vecinos y miembros del PPCV, como la portavoz de Tavernes, Eva Palomares, la vicesecretaria de Ecología, Elena Albalat, y la portavoz de Medio Ambiente en Les Corts, Elisa Díaz, según ha informado el PPCV en un comunicado.

"Estamos a las puertas de uno de los periodos turísticos por excelencia, la Semana Santa, y las playas no están en condiciones. Y lo peor es que no es de ahora, llevan mucho tiempo así", ha señalado Mazón, para quien el caso de Tavernes de la Valldigna "es flagrante desde hace más de dos años, desde antes del temporal Gloria, y no se ha hecho nada".

Mazón ha denunciado que, por parte del Ministerio, "no hay actuaciones y por parte del tripartito no hay exigencia para que se actúe más allá de la foto". "Con el temporal de hace dos años desaparecieron también las dunas que apoyaban en los edificios y los protegían, y al desaparecer esta protección, varios edificios se están viendo cada vez más dañados", ha advertido.

Además, Mazón ha afirmado que hay playas calificadas de naturales por el Pativel "repletas de cañas donde no se puede entrar a limpiar si no hay una declaración de emergencia porque el Pativel no lo permite, y ahí sí hay responsabilidad directa del Gobierno de Puig".

"Los vecinos no pueden aguantar más. La regresión de las playas y la falta de actuación ha provocado que las viviendas se vean afectadas hasta el punto de que se ha producido derribo de muros o de jardines. Los vecinos urgen una solución, ya que es un riesgo seguir viviendo así", ha advertido Mazón.

El presidente del PPCV ha urgido a Puig a "exigir ya al Ministerio que actúe y no mire hacia otro lado". "Puig no defiende el turismo, la costa y el bienestar de los ciudadanos y está abandonando a su suerte una de las principales fuentes de riqueza de la Comunitat, a la que además ahora quiere seguir castigando con una tasa turística", ha manifestado.

Mazón ha recordado que la situación de Tavernes de la Valldigna "no es excepcional" ya que otras zonas del litoral de la Comunitat presentan problemas. Así, ha citado el caso de Cullera, Sueca, Moncofa, Nules, Cabanes, Gandia, Dénia o Guardamar del Segura. "No hay obras de protección en zonas en las que el turismo es el motor económico y en casos como Torre la Sal (Castellón) sobrevuela la amenaza del derribo de casas", ha lamentado.

INICIATIVAS EN SENADO, CONGRESO, AYUNTAMIENTOS Y CORTS

Mazón ha recordado que desde el PPCV se ha reclamado "en multitud de ocasiones actuaciones y protección para nuestra costa, así como inversiones". De hecho, ha indicado que el senador por Castellón Vicente Martínez defendió este miércoles una iniciativa en la Cámara Alta sobre la modificación de la Ley de Costas "para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre", y que afecta directamente al poblado marítimo de Torre La Sal en Cabanes, les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes.

"El PSOE votó en contra y ahora tiene un problema en la Comunitat Valenciana que debe explicar", ha instado. Asimismo, el PPCV ha presentado mociones en Ayuntamientos, Congreso y Corts Valencianes, pidiendo medidas de regeneración, reconstrucción y protección de nuestro litoral.

Según Mazón, "el litoral de la Comunitat no puede esperar más. Hago un llamamiento a las administraciones para que se pongan manos a la obra y salven nuestras playas naturales y urbanas, nuestro turismo y no dejen abandonados a los vecinos que temen perder sus casas y con ellas el esfuerzo y los recuerdos de toda una vida".