Mazarías propone un millón anual al empleo, la bajada de impuestos y una Concejalía de Comercio e Industria

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Segovia, José Mazarías, ha presentado esta mañana propuestas relativas a Comercio e Industria, entre las que ha destacado destinar cada año un millón de euros para la formación de emprendedores, retener profesionales con talento en la ciudad y crear una Concejalía del ramo, que se ocupe de forma preferente de este sector económico fundamental en la ciudad.

Mazarías ha estado acompañado por el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons; la presidenta del PP segoviano, Paloma Sanz, y el secretario provincial, Miguel Ángel de Vicente.

Con ellos se ha dirigido a la Cámara de Comercio, donde se han reunido con miembros del plenario de la entidad, encabezados por su presidenta, Mª José Tapia.

La creación de una Concejalía de Comercio e Industria la justifica Mazarías en el intento de "generar confianza en los emprendedores, industriales y hosteleros segovianos, porque es de lo que adolece la ciudad".

En la reunión con representantes de la Cámara de Comercio ha expuesto la creación de una plataforma de venta digital de los productos y servicios que ofrecen los empresarios segovianos.

Sería, en palabras del candidato, "una plataforma adecuada y competitiva, no como la que hay en estos momentos, que no funciona y nadie confía en ella y que no es más que la evidencia de la falta de ideas del gobierno municipal socialista".

NO SUBIRÁ IMPUESTOS NI TASAS

José Mazarías ha insistido a los empresarios en que no subirá impuestos, ni tasas, ni tampoco creará impuestos nuevos. En esta línea, ha criticado a la alcaldesa Clara Martín, "que propone imponer una tasa turística, que nos colocaría en una situación de desventaja frente a otras ciudades como Ávila y Toledo, donde sí gestionan el turismo y lo hacen sin ocurrencias".

La intención de los 'populares' es revisar el sistema de fiscalidad de la ciudad para bajar impuestos como el de circulación o el de vados y establecer bonificaciones de impuestos a las empresas de nueva creación que generen empleo.

Esteban González Pons, por su parte, ha declarado que Mazarías "es el mejor candidato que el Partido Popular ha presentado en Segovia desde hace tiempo" y ha añadido que no iba a matizar la frase, que la afirmaba tal cual.

"ESPECIALISTAS EN CREAR EMPLEO"

El eurodiputado popular se ha interesado por el proyecto de Prado del Hoyo como una línea fundamental para crear empleo porque "no puede haber empresas si no hay suelo donde puedan instalarse, y se van a los municipios donde sí les ofrecen ese suelo. Si hay algo en lo que es especialista el Partido Popular es en la creación de empleo".

El también vicepresidente del PP europeo se ha puesto a disposición de José Mazarías para que Segovia tenga su enlace en Bruselas y le ha ofrecido "ser, desde fuera, uno más de sus concejales si es el alcalde de Segovia, para defender los proyectos de esta ciudad en la capital comunitaria y pelear, codo con codo, para que lleguen a Segovia todas las subvenciones europeas que sean posibles".