Mayoría de partidos del Congreso ve incoherente permitir entrada de turistas

La mayoría de los partidos del Congreso ha criticado la "incoherencia" de que se permita la entrada de turistas extranjeros en España mientras en el territorio se imponen restricciones en Semana Santa con cierres perimetrales y coinciden con el aviso de la Comisión Europea (CE) de que hace falta coherencia con los viajes.

ERC, PNV, Cs, Más País, JxCAT, Compromís y Vox han lamentado tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso que no haya criterios sanitarios comunes para toda Europa y se produzca un agravio comparativo sobre la movilidad según territorios.

Unidas Podemos incide, por otra parte, en que el debate está sobre todo en la flexibilidad que da el gobierno de la Comunidad de Madrid para permitir la entrada de extranjeros como franceses.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, esté "haciendo una campaña de publicidad que invita a decenas de miles de franceses a lanzarse a Madrid sin mascarilla".

"No vemos llegada masiva de turistas a España sino fundamentalmente a Madrid", ha recalcado tras afirmar que "a muchos españoles no les parece coherente esta distinción, pero yo no soy epidemiólogo y acato las decisiones de Sanidad, del Consejo Interterritorial y de los expertos que estoy seguro de que se basan en datos fiables".

Bruselas recomendó ayer asegurar una coherencia entre las medidas aplicadas a los distintos desplazamientos y el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, dijo que "hay que diferenciar por un lado la libre circulación entre los Estados miembros, que es competencia de la Unión Europea, y por otro las medidas contra el virus dentro de un Estado miembro, que es competencia nacional".

El dirigente parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha afirmado que España "se está convirtiendo en una especie de oasis dentro de Europa" y que permitir la entrada de turistas franceses o alemanes es una "terrible irresponsabilidad y un agravio comparativo con otras CCAA".

En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, preguntará mañana al presidente del Gobierno sobre estos "viajes de ocio" que en su opinión provocan "perplejidad y unas contradicciones enormes".

Desde Más País, Íñigo Errejón ha considerado que "nadie entiende que un español que tenga un abuelo en Santander no pueda ir y si pueda venir alguien de Düsseldorf".

"Es una situación incomprensible", ha remarcado tras abogar porque los viajes de los extranjeros estén limitados a necesidades laborales.

También la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha incido en que es un "factor de distorsión y una incoherencia" que "la gente no puede visitar a sus familiares desde hace muchos meses y sin embargo estamos viendo cómo pueden venir de Alemania y del Estado francés a veranear".

"Cada país está haciendo una cosa y la contraria el país de al lado...La pandemia es la misma en todos los lugares", ha indicado mientras la diputada de la Cup Mireia Vehí ve "inconcebible que los turistas puedan venir a emborracharse en Semana Santa".

Vehí ha acusado al Gobierno de convertir a España en el "patio de atrás de Europa y la portavoz de JxCAT, Miriam Nogueras, ha coincidido en que es una "incoherencia".

Joan Baldoví de Compromís ve "absolutamente poco explicable" que algunos territorios hagan grandes esfuerzos en contener la pandemia y otros como Madrid permitan entrar a extranjeros.

Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz ha insistido en que Sanidad debería haber sido más eficaz con la gestión de los test y la detección en los aeropuertos y que "no se cargar esta cuestión en las aerolíneas" al tiempo que ha abogado por una gestión común de las condiciones sanitarias en Europa.

También el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que no tiene sentido que un turista extranjero pueda llegar a España y los españoles no tengan libertad de movimiento.

"Si un sueco puede venir que también los españoles tengan como mínimo los mismos derechos que tienen los extranjeros y puedan visitar el conjunto de España con seguridad", ha puntualizado.EFE