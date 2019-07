La mayoría de los españoles no están a favor de limitar el precio del alquiler

Un 37,7 por ciento de los españoles está a favor de poner un límite al precio del alquiler, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a junio. El sondeo revela además que más del 80 por ciento de los encuestados prefiere comprar vivienda propia, frente a solo el 12,9 que opta por el alquiler. A pesar de esas preferencias, el 86,3 por ciento de los encuestados no tiene planes de comprar una vivienda en los próximos doce meses, en su mayoría porque no tienen dinero suficiente. Según se desprende del barómetro, el 44,4 por ciento de los encuestados vive en una vivienda propia, totalmente pagada, mientras que el 24,9 lo hace en una adquirida, aunque no pagada en su totalidad, y el 15,6 en una alquilada a precio de mercado.

La principal razón para optar por una vivienda en alquiler es la falta de ingresos suficientes para adquirir una propia, tal y como señala el 45 por ciento de los consultados. El 14,9 por ciento apuesta por el alquiler como una solución temporal hasta poder comprar una vivienda, mientras que el 13,8 asegura que prefiere esta modalidad para no tener que hipotecarse. Ante la ocupación de las viviendas o locales vacíos, el 39 por ciento de los españoles piensa que se debería actuar expulsando directamente a los "okupas", el 31,3 por ciento dando soluciones habitacionales alternativas y el 22,7 dialogando con ellos para encontrar soluciones.

Sin embargo, más del 80 por ciento asegura que no conoce ningún caso de personas a las que les hayan ocupado su casa habitual durante las vacaciones o días libres. Respecto a los precios del alquiler en la zona en la que viven, el 47,7 por ciento de los españoles considera que están subiendo. Un 20,9 piensa que mucho y un 26,8 asegura que algo. Mientras el 27,4 por ciento cree que se mantienen estables. En este contexto, el 35,8 por ciento de los encuestados señala que los precios de los alquileres en su zona son caros, un 23,9 los ve ajustados y un 15,8 muy caros.

Entre los que coinciden en señalar que el precio del alquiler ha subido sostienen que se debe principalmente a que hay pocos pisos en alquiler (21,9 %), también lo achacan a la especulación con el precio (19,4 %) o a que hay más gente que quiere vivir de alquiler (14,7 %). Para la gran mayoría de los españoles, el 90 por ciento, el Gobierno tiene que proteger de manera activa el derecho de los españoles a tener una vivienda digna.

Más de la mitad, el 52,8 por ciento, piensa que la mejor solución para ello es construir viviendas sociales para las personas con pocos recursos económicos, mientras que el 49,9 aboga por préstamos baratos para comprar y el 46,9 por fomentar la construcción con precios asequibles para la clase media. También cabe destacar que el 87,4 por ciento cree que las administraciones públicas deben adoptar iniciativas al respecto. De los que piensan que se deben tomar medidas para la rehabilitación, el 52,3 por ciento cree que la mejor opción es dar ayudas para pagar parte de estos trabajos, el 43,7 pide que se facilite mediante créditos baratos y el 27,4 reclama desgravaciones fiscales.