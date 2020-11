La mayoría de la investidura acelera para sacar a Cs de la foto

Patricia de Arce

Los acuerdos y preacuerdos sobre los presupuestos a los que han llegado los partidos que dieron la investidura a Pedro Sánchez se han conocido más pronto que nunca y dejan clara la intención de estas formaciones de mostrar su fuerza y sacar de una vez por todas a Ciudadanos de la ecuación.

Aunque el partido de Inés Arrimadas insiste en que piensa seguir negociando y considera incluso que puede convencer al Gobierno de que les priorice como socios, las formaciones que ya han dado un paso adelante -PNV, ERC y Bildu- ven ya a Cs fuera de la foto.

Quedan flecos orgánicos -como la aprobación del preacuerdo de ERC por parte de la Ejecutiva del partido o la confirmación del acuerdo de Bildu a cargo de la militancia-, pero nadie duda ya de que está prácticamente hecho y los primeros presupuestos del Gobierno de coalición van a salir adelante con una mayoría muy similar a la que permitió formarlo.

Sacar a Ciudadanos de esta geometría variable era un objetivo claro de Podemos y de los socios de investidura.

Eso ha provocado que las negociaciones se aceleraran, porque entre esos partidos persistía el temor de que cuanto más tiempo pasara más posibilidades tenía Cs de entrar.

Las dudas han quedado resueltas mucho antes que en otras ocasiones en las que muchos apoyos llegaban en el último minuto. Esta vez ha sido justo cuando el proyecto de ley comenzaba su debate en comisión, que dura tres días. Después queda el pleno de la semana que viene antes de que se remitan al Senado.

PNV y ERC no han querido esperar más. Primero ha sido el portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, quien anunciaba el acuerdo definitivo con el Gobierno para apoyar las cuentas.

Después ha comparecido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien terminaba de despejar el camino al anunciar su preacuerdo -no está cerrado porque lo tiene que ratificar la dirección del partido mañana- para el apoyo de los republicanos a las cuentas.

En ambos casos los dos partidos se llevan muchas de sus principales demandas, y en ambos las han logrado tras unos días muy intensos de negociaciones.

Hasta la madrugada estuvo ayer Esteban negociando con el Gobierno, y pasadas las dos de la mañana tenía la última de sus llamadas antes de dar por cerrado el pacto, según han contado fuentes del partido.

Entre lo logrado, una demanda que el PNV llevaba tiempo haciendo, la enajenación de los terrenos de los cuarteles de Loyola, que el propio Esteban ha negociado directamente con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Y hasta el lunes estuvo Esquerra negociando con el Gobierno y los socialistas para terminar de perfilar este preacuerdo del que quedan aún capítulos por conocer.

Como Esteban, también ha avanzado Gabriel Rufián en la rueda de prensa importantes cuestiones, como la de haber arrancado al Gobierno el compromiso de retirar el control sobre el gasto de la Generalitat.

Y en este momento de precampaña electoral explicaba también que dicho control dejará de existir cuando se conforme el próximo Govern, el que emane de las elecciones del 14 de febrero.

Pero además Esquerra ha logrado, según avanzaba Rufián, que el Gobierno vaya a acabar con el "dumping fiscal" de Madrid. Y aunque no ha detallado cómo, eso sólo puede conseguirse, entre otras cosas, armonizando el impuesto de patrimonio, que en este momento Madrid bonifica en su totalidad.

Todo sin olvidar que la prometida medida para paralizar los desahucios sigue adelante aunque se acabe plasmando en otra norma y no en una enmienda presupuestaria.

Los apoyos del PNV y de ERC, sumados a los de Bildu, deberían sacar a Ciudadanos de la ecuación, o al menos así lo creen estas formaciones.

Rufián ironizaba incluso con la posibilidad de que el partido naranja apoye las cuentas al final y "deje así de ser de derechas".

Pero en Ciudadanos no se dan por aludidos. Su portavoz adjunto, Edmundo Bal, presumía esta tarde de haber logrado la tarjeta sanitaria única -lo suyo es una enmienda firmada y no un preacuerdo, subrayaba- e insistía en la intención de su partido de seguir trabajando para que no se consume el preacuerdo con los republicanos.

Le queda un día para saber si se consuma o no, en cuanto se pronuncie la dirección de Esquerra.

El próximo jueves la Comisión de Presupuestos finalizará el debate del articulado del proyecto de ley, y en esa misma jornada se sabrá si las bases de Bildu apoyan el acuerdo presupuestario.

Si así ocurre, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá ya, con sus escaños y los de PNV, ERC y Bildu, los 176 votos que necesitan las cuentas. No tendría ni que esforzarse para buscar más.

Otra cosa es que quiera afianzar la mayoría con otros partidos que le apoyaron en la investidura o en otras ocasiones o que insista en buscar a Ciudadanos, aunque sea su abstención.

Una posibilidad que los partidos de la investidura no descartan, como tampoco que Ciudadanos saque adelante más acuerdos parciales a través de enmiendas.

Pero ya no estará, de eso están convencidos ellos, en la foto. EFE