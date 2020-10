La 'mayoría Frankenstein' pone en jaque los seis meses de estado de alarma: "Es abusivo y peligrosísimo"

Toda la oposición rechaza las condiciones del estado de alarma que ha planteado el Gobierno, tanto su duración, con prórroga de seis meses, como la ausencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios, por lo que pedirán o acortar el periodo o disponer de más margen para controlar las medidas. El rechazo alcanza también a grupos habitualmente aliados con el PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante el programa legislativo del Gobierno.

Dentro del sector del centroderecha la oposición es clara. El PP ha pedido al Gobierno ocho semanas de prórroga, Cs no apoya una duración hasta la primavera y Vox directamente votará en contra. Entre las formaciones más afines al Ejecutivo, como Más País, el estado de alarma que anunció el presidente, Pedro Sánchez, el pasado domingo no contenta del todo.

Su líder, Íñigo Errejón, ha avanzado en este sentido que varios grupos están trabajando en la redacción de una propuesta de resolución destinada a asegurar que el Gobierno rinda cuentas por medio de su presidente. Aunque la idea es que sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que cada 15 días comparezca para informar sobre la evolución de la segunda ola de la pandemia del coronavirus, los grupos que suelen acompañar al Gobierno no están de acuerdo.

Para Errejón, “los mecanismos de excepción no pueden durar medio año con el piloto automático” y el Congreso, en consecuencia, "no puede dar un cheque en blanco", que consistiría en la autorización de una única prórroga de seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021. Lo que los socios de investidura del Gobierno están dilucidando es la periodicidad de una supuesta votación para avalar las condiciones del estado de alarma, que se da por hecho serán cambiantes, o si se pacta la comparecencia periódica del presidente. Es unánime la aceptación de que el debate de renovación de la prórroga no se puede hacer cada quince días, como ocurrió con el primer estado de alarma.

Las negociaciones para intentar acotar la duración y dar al Congreso más control se iniciaron este lunes, tal y como ha confirmado el diputado de Compromìs, Joan Baldoví, quien recibió una llamada de la dirección parlamentaria socialista para sondear su disposición. Dijo a sus interlocutores, según ha contado él mismo, que el Parlamento debería tener "un papel más activo", aunque sin estar "cada 15 días discutiendo", pues eso genera "inseguridad".

A Baldoví le gusta que las comunidades autónomas sean las autoridades delegadas, y en general está de acuerdo con el estado de alarma, pero sin que dure seis meses. A su juicio, es más idóneo prorrogarlo hasta después de las fechas navideñas.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha considerado "peligroso" que el control parlamentario de la vigencia de la alarma se difumine. No es tanto la duración como la ausencia de control del Congreso lo que le preocupa, ha revelado. Esquerra quiere esperar a que las negociaciones terminen para decidir el voto, al igual que hará EH Bildu. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha reconocido que en una situación "insostenible" como la actual el estado de alarma es "necesario". "Pero nos parece excesiva la propuesta de prolongar el estado de alarma sin apenas control parlamentario", ha añadido.

En JxCat la lectura es la misma. La portavoz, Laura Borras, ve "alarmante" que el Gobierno pretenda prorrogar el estado de alarma seis meses y ha advertido que, en un Estado "con tendencia a vulnerar los derechos", plantear ese horizonte sin control parlamentario "es abusivo y peligrosísimo".